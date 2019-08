Bronzen Medaille voor NL op Internationale Informatica Olympiade

Bakoe, Azerbeidzjan — Het Nederlandse team van de Informatica Olympiade heeft deze week een bronzen medaille gewonnen op de Internationale Informatica Olympiade in Bakoe, Azerbeidzjan. Scholier Marco Meijer scoorde genoeg punten om brons in de wacht te slepen.



De Internationale Informatica Olympiade (IOI) vond van 4 tot 11 Augustus plaats in Bakoe, Azerbeidzjan. Dit jaar deden er 88 landen met 327 deelnemers mee. Tijdens de wedstrijd kregen de leerlingen zes opgaven, verdeeld over twee wedstrijddagen van vijf uur elk. De opgaven vereisten kennis van algoritmen die de deelnemers moesten implementeren. De individuele resultaten zijn als volgt:



• Bronzen medaille — Marco Meijer, 301,53 punten (16 jaar, Loppersum, 5 havo, Gomarus College).



• 240e — Gijs Penning, 170,95 punten (18 jaar, Waalre, 6 vwo, Huygens Lyceum Eindhoven).



• 247e — Annejan van den Dool, 164 punten (17 jaar, Groningen, 6 vwo, Gomarus College).



• 269e — Charlie van Diepen, 132,33 punten (18 jaar, Nijmegen, 6 vwo, Stedelijk Gymnasium Nijmegen).



Bij de wedstrijd kregen 28 deelnemers een gouden medaille, 54 deelnemers een zilveren medaille en 81 deelnemers een bronzen medaille.



De Nederlandse scholieren zijn gekozen uit de beste deelnemers aan de Nederlandse Informatica Olympiade (NIO). De NIO wordt ieder jaar georganiseerd door de Stichting Informatica Olympiade. Alle Nederlandse middelbare scholieren kunnen meedoen aan de NIO. In drie rondes worden de deelnemers van het team dat Nederland vertegenwoordigt gekozen. Voormalige deelnemers zijn later vaak terug te vinden als hoogleraar, ondernemer of uitvinder.



Het Nederlandse team werd dit jaar begeleid door teamleider Eljakim Schrijvers (Bussum) en deputy leader Bouke van der Bijl (Utrecht).



Eljakim Schrijvers is al 26 jaar betrokken bij de Internationale Informatica Olympiade en is voorzitter van de NIO en penningmeester van de IOI. Daarnaast is hij onder meer de host van de live uitzendingen tijdens de wedstrijddagen. Voor zijn wereldwijde verdiensten voor de internationale olympiade ontving hij dit jaar de Distinguished Service Award.



Bouke van der Bijl is voormalig deelnemer van de internationale olympiade en heeft daar twee keer brons gewonnen.



De opgaven voor de eerste ronde voor het seizoen 2019-2020 worden begin september gepubliceerd op de website van https://www.informaticaolympiade.nl/. De beste vier deelnemers zullen in 2020 Nederland vertegenwoordig op de internationale eindronde in Singapore.



Meer Informatie



IOI 2019: https://ioi2019.az



Internationale Informatica Olympiade: https://ioinformatics.org



Nederlandse Informatica Olympiade: https://www.informaticaolympiade.nl