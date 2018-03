Afscheid en vernieuwing bij Krans Notarissen in Haarlem

27 maart 2018 – Na een loopbaan van ruim veertig jaar stopt Adriaan Helmig als notaris, advocaat en mediator bij het Haarlemse kantoor Krans Helmig Stuijt Notarissen. Helmig blijft als kandidaat notaris aan het kantoor verbonden. Zijn plaats als notaris wordt ingenomen door Tessa Bos die bijna achttien jaar bij het kantoor werkt waarvan de laatste tweeëneenhalf jaar als toegevoegd notaris. Het in 1920 opgerichte kantoor gaat voortaan als Krans Notarissen door het leven.



Binnen het notariële vakgebied bekleedde Adriaan Helmig vele nevenfuncties. Hij is een erkend specialist op het gebied van veilingen en bestuurlijk actief voor onder meer het Notarieel Instituut Internet Veilen.



Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van Krans Notarissen in de Philharmonie in Haarlem werd Adriaan Helmig feestelijk uitgezwaaid en zijn opvolgster Tessa Bos geïntroduceerd. Zij is bij Koninklijk Besluit per 15 maart officieel benoemd. Het kantoor wordt voortgezet door Tessa Bos en Xander Stuijt. Laatstgenoemde is sinds 1997 als notaris aan het kantoor verbonden.



Krans Notarissen onderscheidt zich door met gespecialiseerde juristen over de volle breedte op alle notariële rechtsgebieden diepgang te bieden. Het kantoor richt zich op vastgoed (bestaande bouw, nieuwbouw, appartementsrechten, erfpacht) estate planning, ondernemingsrecht, veilingen en familierechtzaken zoals de afwikkeling van nalatenschappen en het opmaken van huwelijkse voorwaarden en testamenten.