Netwerk NLinBusiness trapt af in Colombia

Het Holland House in het Colombiaanse Bogota is gisteren als eerste lid geworden van het nieuwe NLinBusiness netwerk. Komende tijd moeten er op nog zes plekken in de wereld vergelijkbare ‘business hubs’ komen waar Nederlandse ondernemers terecht kunnen als zij in dat land aan de slag gaan. Uiteindelijk moet er straks een ‘businesshub’ te vinden zijn in de 40 belangrijkste economische groeimetropolen van de wereld.



Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ‘Het Holland House in Colombia heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Dankzij het Holland House kregen tientallen Nederlandse ondernemers die voor het eerst in Colombia zaken gingen doen een vliegende start met concreet advies, tips en een ijzersterk netwerk. Daarom gaan we deze aanpak met onze stichting NLinBusiness samen met de overheid en andere partners op nog meer plekken in de wereld kopiëren met vergelijkbare businesshubs. Juist op veel groeimarkten laat Nederland kansen liggen en we moeten daar voor onze toekomstige welvaart verandering in brengen. De nieuwe businesshubs gaan ons daarbij helpen als ideale landingsplek voor ondernemers.’



Eerste contracten getekend



Een zware handelsdelegatie onder aanvoering van zakelijk missieleider Hans de Boer, en in aanwezigheid van minister-president Rutte, is momenteel in Colombia. De deelnemende bedrijven komen uit de landbouwsector, de watersector, logistiek en de gezondheidszorg. Daarnaast staat een aantal sociaaleconomische activiteiten op het programma onder meer op het terrein van arbeidsrechten.



Tijdens de missie deden verschillende bedrijven al met succes zaken. Zomerbloementeler Florius SAS ondertekende in Colombia bijvoorbeeld een 30-jarig leasecontract met de Colombiaanse overheid. Het bedrijf zorgt hiermee voor 1.500 nieuwe banen, met name voor vrouwen, in een economisch zwakke regio. Florius heeft al productielocaties in Nederland, Ethiopië en Kenia.



Over NLinBusiness



NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Waarbij intensief wordt samengewerkt met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, de branche- verenigingen FME, evofenedex en Koninklijke Metaalunie. Plus belangenorganisaties, topsectoren, kennisinstituten en het Nederlandse bedrijfsleven.