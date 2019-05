ROEF: Rooftop Festival op 14 daken in Amsterdam op 7 en 8 juni



Hoogste festival vraagt aandacht voor onbenutte ruimte met grote duurzame kansen



ROEF organiseert op vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni het jaarlijks terugkerende rooftop festival op veertien van de mooiste daken in Amsterdam Centrum, Oost en Noord. Er is een speciaal programma: van live muziek, silent disco, theater, jeu de boules en spoken word tot karaoke op de 21ste verdieping.



Op beide avonden zorgt ROEF, samen met onder andere Vondel Disco, Duke of Tokyo, Juicy, Over het IJ Festival, ODAM en Pop-Up City, voor echte ‘take-overs’ op én onder indrukwekkende daken. Op zaterdag is ROEF De Verdieping: een inhoudelijk dagprogramma met expedities naar nog eens twaalf daken verspreid over heel Amsterdam. Ook komen internationale rooftop trends aan bod.



ROEF organiseert het Rooftop Festival niet als doel, maar als middel. Het hoogste festival van Amsterdam laat zien dat er – vlak boven ons hoofd – onbenutte ruimte is met enorm veel duurzame kansen.



Festival met een boodschap



ROEF toont de (toekomstige) mogelijkheden van het Amsterdamse daklandschap. In Amsterdam is 11 km² ‘braakliggend terrein’ geschikt voor groene daken, zo berekende Rijksuniversiteit Groningen voor Green Deal Groene Daken. In de compacte stad is het essentieel de ruimte op het dak te benutten: ruimte voor bewoners, voor stadsparken, moestuinen én energieopwekking. Groene daken zijn regenwaterbuffers, fijnstoffilters en plekken voor biodiversiteit. Het leidt tot gezondere lucht en gezondere mensen. Afgelopen april is zelfs een nieuw soort insect ontdekt op een dak in de stad.



ROEF heeft daarom onlangs samen met Urgenda, Rooftop Revolution en de Rijksuniversiteit Groningen en vijftien organisaties maatregel 10 van het CO₂-reductieplan aan het ministerie van BZK aangeboden. Doel van de maatregel is het halen van 25% CO₂-reductie in 2020, waarmee de overheid aan het Urgenda vonnis kan voldoen.



Amsterdam’s finest op veertien daken



Voor het vierde jaar op rij neemt ROEF festivalbezoekers mee naar boven: naar bijzondere daken op korte fiets/loopafstand van elkaar. Bekijk het avondprogramma per festivaldag op www.roefamsterdam.nl/roef-programma.



Vrijdagavond start de avond met jeu de boules op de Adam Toren of Rooftop Futures talks gecureerd door Pop-Up City (bekend van PechaKucha) bij TQ, waar de bbq gloeit. Dans daarna het weekend in met hip hop van Juicy of met DJ’s Rob Manga en Sekan in het tropische, duurzame Hotel Jakarta. DJ’s Jimpster en Marcel Vogel staan publiek op te wachten bij W Amsterdam, met een kunstperformance rondom het zwembad. Cultuurfestival ODAM en Over het IJ Festival verzorgen theater en presenteren kunstinstallaties.



Zaterdagavond start met Stadsdichter Gershwin Bonevacia op het dak van Hopp, in de hottubs op het dak van het Volkshotel of met Vondel Disco op het dak van Nemo. Op zeven daken treft de bezoeker – alleen tijdens ROEF – live muziek, spoken word en performances in samenwerking met Over het IJ Festival, DUS, Café Rouge, Buro Curious, Nepco en Amsterdam Music Project. Een mooie plek om de avond af te sluiten is de 21ste verdieping van QO Amsterdam bij bar Juniper & Kin met een karaoke pop-up van Duke of Tokyo.



Verdieping op zaterdag



Zaterdag is het dagprogramma ROEF De Verdieping: gratis toegankelijk voor iedereen met een ROEF dag/weekendticket. Er zijn twaalf Rooftop Talks op bijzondere daken, zoals het dak van De Bijenkorf, de moestuin van sterrenrestaurant Vermeer of de daktuinen en wijngaard van Bret. De Dakdokters, Studio Valkenier, Rooftop Revolution, The Pollinators en meer dakpioniers zijn aan het woord. Daarna: door naar Hotel Casa, waar ROEF en Pop-Up City internationale trends rondom het stedelijk daklandschap presenteren.



Tickets zijn te koop via www.roefamsterdam.nl/tickets (gratis met Stadspas).



Locaties daken avondprogramma: HOPP Amsterdam, Zoku, Hotel Jakarta Amsterdam, Juniper & Kin, NEMO Science Museum, Volkshotel Badplaats, Volkshotel Klein Canvas, Sea Palace, TQ, W Amsterdam, Floor6, OBA, A'DAM Lookout, MADAM.