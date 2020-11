Chemotherapie dichter bij huis

In Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer hebben thuiszorgorganisaties Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans samen met het Spaarne Gasthuis en Zilveren Kruis de handen ineengeslagen. Zo wordt zorg voor patiënten met kanker naar huis verplaatst. Thuis nemen de thuiszorgorganisaties de behandelingen over onder verantwoordelijkheid van de oncologen van het Spaarne Gasthuis. “Hierdoor hoeven patiënten minder naar het ziekenhuis. Ook ontzorgen we zo gezamenlijk mantelzorgers,” aldus Jitske Jansen, afdelingshoofd Oncologie centrum Spaarne Gasthuis.



Toediening injecties thuis



Het betreft de toediening van systemische therapie door wijkverpleegkundigen door middel van injecties. Vanaf oktober krijgen patiënten met een multiple myeloom behandeling met medicatie thuis. Het gaat alleen om toedieningen die onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis veilig thuis kunnen. De oncoloog bespreekt en besluit samen met de patiënt of dit mogelijk is. De patiënt blijft gedurende de behandeling onder controle van de oncoloog, maar hoeft minder vaak naar het ziekenhuis.



Langdurige samenwerking



“We zijn verheugd over de samenwerking met Amstelring Wijkzorg, Zorgbalans en ook met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het vormt de basis om steeds meer zorg naar huis te krijgen”, aldus Jansen. Een team van verpleegkundigen van het Spaarne Gasthuis, Zorgbalans en Amstelring maakten de afgelopen periode afspraken zodat wijkverpleegkundigen deze injecties kunnen geven. “In de toekomst hopen we dit verder uit te breiden met andere oncologische medicatie.”



Ontlasten mantelzorgers



Susan van Os, eindverantwoordelijke van Amstelring Wijkzorg, is blij met deze ontwikkeling. “Door deze samenwerking vallen muren weg en beweegt de zorg mee met de patiënt. We zien bij de Wijkzorg een toename van kankerpatiënten. Onze zorgprofessionals zijn uitstekend toegerust om deze gespecialiseerde zorg thuis te leveren. We merken dat het patiënten en mantelzorgers enorm ontlast.”



Samenwerking Zilveren Kruis



Volgens Jan-Willem Hofman van zorgverzekeraar Zilveren Kruis past deze stap mooi binnen de focus van alle betrokkenen om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. “Veel mensen vinden het prettig om in de eigen vertrouwde omgeving behandeld te worden. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Daarom vinden wij chemotherapie thuis belangrijk. Natuurlijk alleen als dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. Zorg thuis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet.”