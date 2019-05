Inhaalslag aantal verzekerde huisdieren zet door

Vergelijkingswebsite Vergelijkdirect.com ziet in 2018 een stijging van 8% ten opzichte van 2017 in het aantal gemaakte vergelijkingen van dierenverzekeringen, waarbij 80% van de verzekeringen voor honden en de overige 20 procent voor katten zijn vergeleken. In 2017 was al een stijging van 6% te zien ten opzichte van 2016. Toch zijn in Nederland naar schatting in 2018 slechts 4% van alle honden en katten verzekerd. In andere landen zoals Zweden en Groot Brittannië zijn respectievelijk 75% en 20% van alle honden en katten verzekerd. De inhaalslag op dit tempo kan ten opzichte van deze landen nog jaren doorzetten.



In Nederland zijn er 1,5 miljoen honden en 2,5 miljoen katten. Door verbeterde dekkingen en voorwaarden wordt het verzekeren van huisdieren steeds populairder in Nederland.



Uit onderzoek van Vergelijkdirect.com over 2018 is een top 10 van meest verzekerde honden samengesteld, op basis van ruim 17000 huisdiereigenaren die een verzekering bij Vergelijkdirect.com hebben vergeleken. Bij hondenrassen blijkt de labrador met 8,39% van alle vergelijkingen het meest te zijn verzekerd terwijl de Europese korthaar de meest verzekerde kat is (38,08%). In het onderzoek zijn de vergelijkingen voor honden en katten gesplitst.



Via Vergelijkdirect.com kunnen consumenten vóór het afsluiten van een huisdierenverzekering een vergelijking maken tussen verschillende huisdierenverzekeraars. Zo kan men zelf kiezen welke dekkingen gewenst zijn om op basis van hun huisdier, postcode, ras en leeftijd de huisdierenverzekering te vinden die het beste bij hen past. Voor het maken van een vergelijking worden geen kosten gerekend.



Een huisdierenverzekering is een verzekering die de kosten van een medische behandeling, hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt bij huisdieren. Huisdierenverzekeringen kunnen inhoudelijk van elkaar verschillen op het gebied van dekking, premie & voorwaarden. Deze verschillen kunnen per soort huisdier (hond of kat) en per ras nog afwijken.