Benoeming bestuurder Novisource

PERSBERICHT



Benoeming Cees den Ouden als bestuurder



van Novisource N.V.



Amsterdam, 18-7-2018



Novisource N.V. deelt mee dat tijdens de op 17 juli 2018 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de aandeelhouders (vertegenwoordigend 87% van de stemgerechtigde aandelen) unaniem ingestemd hebben met de benoeming van de heer Cees den Ouden als bestuurder van de Vennootschap, met de titel CFO ad interim, voor een termijn van 1 (een) jaar.



De heer Edwin Groeneveld, lid van de Raad van Commissarissen, die tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap was belast, zal – gelet op de zeer korte periode dat sprake is geweest van ontstentenis van alle bestuurders van de Vennootschap - zijn functie als commissaris weer hervatten en aldus zijn commissariaat weer voortzetten, een en ander in afwijking van de Best Practice Bepalingen 2.1.7. onder ii. juncto 2.1.8 onder v. van de Corporate Governance Code.



Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.



Voor meer informatie over dit persbericht:



Cees den Ouden, CFO ad interim +31(0)202588556



ir@novisource.nl



Over Novisource N.V.



Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com