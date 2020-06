Merck en Magnus Carlsen richten samen hun aandacht op hersengezondheid

Niet bestemd voor media in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk



Van de Hersenstichting weten we dat één op de vier mensen in Nederland een hersenaandoening heeft.¹ Hersenaandoeningen kunnen leiden tot functieverlies op cognitief vlak. “Het is belangrijk om onze kennis te vergroten over hoe we onze hersenfunctie zo goed mogelijk kunnen behouden en beschermen”, aldus Renée C. Tunold, hoofd van Merck Healthcare in Nederland en Scandinavië.



“Onze bijdrage hieraan bestaat onder andere uit het aangaan van een partnerschap met één van ’s werelds knapste koppen – zesvoudig schaakkampioen en huidige nummer één Magnus Carlsen en zijn bedrijf Play Magnus. Samen met Magnus, zijn bedrijf en andere belangrijke partners, zoals de Noorse Hersenstichting en gezaghebbende hersendeskundigen, willen we benadrukken hoe belangrijk het is om jezelf te blijven uitdagen en de nieuwsgierigheid te blijven prikkelen – in alle fasen van het leven,” zegt Tunold.



Nieuwsgierigheid als inspiratie



Carlsen zegt: “Ik ben helemaal geen hersendeskundige, maar al sinds mijn kindertijd probeer ik steeds opnieuw mijn hersenen uit te dagen. Voor mij is schaken een inspiratiebron én een manier om mijn hersenen te trainen. Als ik iets kan doen om de hersengezondheid van mensen te verbeteren door ze hun hersenen te laten uitdagen en te “trainen”, bijvoorbeeld door te schaken, zou dat heel mooi zijn.”



Nieuwsgierigheid is de basis van alles wat we doen bij Merck. Het is de motor van alle innovatie binnen ons bedrijf, dus hebben we nieuwsgierigheid hoog in het vaandel staan. Voor Magnus is nieuwsgierigheid altijd de drijfveer geweest achter zijn ongelooflijke succes. Wij als Merck kijken er naar uit om samen met Magnus de aandacht te vestigen op hersengezondheid en om #AlwaysCurious te blijven.