Tuinmaximaal is wederom een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland

Het Eindhovense Tuinmaximaal – leverancier van Gumax® terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering – is voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot FD Gazelle en schaart zich hierbij tussen de snelst groeiende bedrijven van Nederland.



Het Financieele Dagblad reikt jaarlijks de FD Gazellen Awards uit aan de snelst groeiende bedrijven in Nederland. De bedrijven die in aanmerking komen voor de FD Gazellen zijn financieel gezond en groeien sterk. Tuinmaximaal is vereerd om dit jaar wederom tot een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland te behoren. In 2017 won het Eindhovense bedrijf een bronzen FD Gazellen Award, toen nog in de omzetklasse van middelgrote bedrijven. Een jaar later mocht de firma zelfs een gouden Gazellen Award in ontvangst nemen, toen in de categorie voor grote bedrijven.



Tuinmaximaal blijft hard aan de weg timmeren om haar marktleiderspositie verder uit te breiden. Steeds meer bezoekers uit Nederland, Duitsland, België en daarbuiten vinden hun weg naar Tuinmaximaal. Hiernaast werkt Tuinmaximaal door heel Europa samen met een groot aantal dealers. Door de aantrekkelijk geprijsde terrasoverkappingen, schuifwanden en zonwering van uitstekende kwaliteit, zijn de producten aantrekkelijk voor de consument. Ook dit jaar besloten weer veel mensen om aan de slag te gaan met de handige bouwpakketten van Tuinmaximaal.



Tuinmaximaal zit boven op het productieproces en slaat hierbij alle tussenschakels zoals groothandels en inkooporganisaties over. Hierdoor kan het bedrijf tegen scherpe tarieven rechtstreeks leveren aan dealers en consumenten en blijft het de concurrentie voor.