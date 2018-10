Helm uit 80-jarige oorlog overgedragen aan Nationaal Militair Museum

Vrijdag 19 oktober werd in het Nationaal Militair Museum (NMM) een helm uit de 80-jarige oorlog overgedragen aan het NMM. De helm wordt daarmee officieel toegevoegd aan de Rijkscollectie. De helm was eigendom van het Groninger Landschap en tot voor kort als langdurig bruikleen te zien in de Vesting Bourtange.



Aanleiding



Gezien de kerntaak van het Groninger Landschap, het behoud van landschap en natuur binnen de provincie Groningen, is in goed overleg besloten de helm over te dragen aan het NMM dat als kerntaak heeft het behoud van Nederlands militair erfgoed.



De helm



Kort onderzoek wees uit dat de helm oorspronkelijk afkomstig is uit de Coendersborg. In 1956 is deze borg in eigendom overgedragen aan de Stichting Het Groninger Landschap. De helm is in verloop van tijd in langdurig bruikleen gegeven aan de vesting Bourtange. De helm is vanaf maandag 22 oktober twee weken te zien in het NMM en keert daarna terug naar de vesting Bourtange.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.