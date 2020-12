Bacardí® lanceert Limited Edition ‘Vinyl Console’ van Caribische Rumvaten voor feestdagen

Amsterdam, 14 december 2020 - BACARDí heeft zijn ritmische Caribische erfgoed en rijke passie voor premium rum gecombineerd in een limited edition Vinyl Console. Deze cocktail- en muziekmixbar is gemaakt van originele rumvaten van de Bacardi distilleerderij in Puerto Rico, zodat cocktailliefhebbers deze kerst in luxe en stijl van de festiviteiten kunnen genieten.



De Vinyl Console met draaischijf en bar is gemaakt van rum doordrenkt hout. De draaitafel met notenbalken is geïnspireerd door de rijke muziekgeschiedenis van het merk. Het barblad heeft een houder om glaswerk, cocktailshakers en een selectie van BACARDí’s premium rumflessen te bewaren. Alles wat je nodig hebt om thuis, als een van de zeer weinigen, een eersteklas muzikale Kerstmis te organiseren.



De collectie premium BACARDí rums die de inspiratiebron was voor de console, omvat BACARDí Añejo Cuatro, BACARDí Reserva Ocho en de meest recente toevoeging aan het portfolio, BACARDí Gran Reserva Diez. De ongestoorde verjaring van 4, 8 of 10 jaar op eikenhouten vaten onder de Caribische zon, zorgt voor hun unieke, zachte smaakprofiel.



Enkele van deze vaten hebben nu een nieuw leven gekregen in deze Vinyl Console, die de producten en BACARDí’s sterke band met de Caraïben, dans en muziek samenbrengt.



“We wilden met deze console de uitbundige Caribische eilandcultuur van het merk Bacardi tot leven brengen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de muziek in het middelpunt stond. We weten dat iedereen dit kerstseizoen meer thuis zal zijn, of het nu virtueel is of in het huishouden, dus we wilden de BACARDí Vinyl Console creëren als de perfecte manier om van de festiviteiten te genieten met een premium touch – net als onze rum!”. - Fabio Ruffet, BACARDí Brand Director



De BACARDí Vinyl Console is in samenwerking met de beroemde meubelontwerper Hugh Miller gecreëerd en beschikt over vele unieke details:



- Ingebouwde Fluance RT80 draaitafel.



- 50-watt Bluetooth-luidsprekers met luxueuze messing gaasfronten.



- Opslagruimte voor vinyl platen met de beste danstracks van dit seizoen.



- Notenhouten cocktailbar set met roerstaafjes van hout van rumvaten.



“De BACARDí Vinyl Console is geïnspireerd door het erfgoed van BACARDí als icoon van de Caribische cultuur. Deze unieke visuele identiteit wordt gekenmerkt door retrofitten, updaten en mixen, wat we in de BACARDí Vinyl Console terugzien in de manier waarop de barokke poten worden gecombineerd met een gebogen art deco luidsprekerrooster en een glaswerk plank bekleed met een levendige tropische print. BACARDí’s premium rum is gerijpt in prachtige eikenhouten vaten die zijn toegevoegd aan de mix, met tonnenstukken gegoten in rum-kleurige hars, die het blad vormen. Het is een carnaval in een kast, perfect voor een Caribische avond.”- Hugh Miller, meubelontwerper



Van deze exclusieve consules zijn er maar twee voor de Benelux gemaakt. Een van de plekken waar de console in Nederland verkrijgbaar zal zijn als onderdeel van een give-away, is NEW TAILOR in Amsterdam, dé plek voor stijlvolle handgemaakte maatkleding. BACARDí is trots op de bijzondere samenwerking met deze gepassioneerde kleermakers die net als BACARDí, vakmanschap en authenticiteit combineren.



Ben je benieuwd hoe de Vinyl Console er in het echt uitziet? Dan kan je een kijkje nemen in de winkel van NEW TAILOR (Spiegelgracht 21, Amsterdam) tussen 10 en 12 december om kans te maken om de Console te winnen. Voor meer informatie over NEW TAILOR, ga naar: https://www.newtailor.nl/blog/



Voor meer informatie over BACARDí rum en feestelijke cocktailrecepten, ga naar https://www.bacardi.com/