‘Terecht dat flexwonen door minister Ollongren wordt gestimuleerd’

De stimuleringsaanpak van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken voor flexwonen is een goede zaak. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Rotteveel M4 (bouwmanagement en vastgoedadvies) ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan onder relaties en via Facebook hield. Ruim 90% van de ondervraagden vindt het terecht dat flexwonen wordt gestimuleerd. De vraag of eigenaren van kantoren die langer dan een jaar leegstaan hun pand ten behoeve van flexwonen af moeten staan wordt minder eenduidig beantwoord: 54% ja en 46% nee. Een dochterbedrijf van Rotteveel M4 is FlexwonenNH. Dat realiseert in Noord-Holland projecten voor flexwonen in leegstaande gebouwen en heeft alleen al voor de regio Alkmaar een wachtlijst van ruim 850 personen.



De jubileumbijeenkomst van Rotteveel M4 vond plaats in voormalig verzorgingshuis De Kooimeer in Alkmaar dat in afwachting van de sloop tijdelijk onderdak biedt aan circa 90 mensen. Het thema was ‘De toekomst van het wonen in Noord-Holland’ en werd belicht door onder anderen Edvard van Luijn (directeur Syntrus Achmea), Hamit Karakus (directeur Platform 31) en Joke van den Berg (directeur woningcorporatie Woonwaard).



De discussie werd gevoerd op basis van stellingen die aan relaties van Rotteveel M4 waren voorgelegd. In totaal deden circa 80 mensen mee aan het onderzoek. De stelling dat sociale huurwoningen met het oog op éénpersoonshuishoudens kleiner moeten worden werd door bijna 90% van de deelnemers onderschreven. De stelling dat er voor mensen die weinig te besteden hebben meer studio’s van circa 30 m² moeten komen kon rekenen op de steun van ruim 80% van de ondervraagden. Over het permanent bewonen van verouderde recreatieparken wordt verschillend gedacht: 45% nee en 55% ja.



Vastgoedondernemer Bert Rotteveel lanceerde zijn dochterbedrijf FlexwonenNH in 2016. Het voorziet volgens hem in een grote en nog steeds groeiende behoefte: “We richten ons op leegstaande oudere kantoren in Noord-Holland en realiseren daarin een sobere huisvesting voor mensen die op de overspannen woningmarkt tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Omdat we de voorzieningen eenvoudig houden en zaken als was- en droogruimtes, keukens, toiletten en douches waar mogelijk delen blijft de huur laag. Het voordeel voor de pandeigenaar is dat langdurige leegstand en verloedering worden voorkomen en er toch huur binnenkomt.”



Tijdens de jubileumbijeenkomst van Rotteveel M4 over de toekomst van het wonen in Noord-Holland bleek duidelijk dat flexwonen een van de manieren is om de Noord-Hollandse woningmarkt in beweging te krijgen. Op dit moment exploiteert Flexwonen NH vijf locaties in Alkmaar en Limmen en wordt er gewerkt aan nieuwe projecten, onder meer in het gemeentehuis van Langedijk. De nadruk ligt op het huisvesten van spoedzoekers. Dat zijn onder anderen jongeren die vanwege een onhoudbare gezinssituatie niet meer thuis kunnen wonen, mensen die na een scheiding op straat komen te staan en jonge stelletjes die graag samen willen wonen, maar te lang op een huurwoning moeten wachten. Andere doelgroepen zijn mensen in de schuldsanering en statushouders.