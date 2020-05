Versoepeling Corona regels: nieuw mega concert in verkoop

Woensdagavond heeft Minister-president Mark Rutte versoepelingen van de Corona maatregelen aangekondigd. ,,Een stip op de horizon”, zegt Mike Leegwater van Hillenaar Events. Het bedrijf kondigt naar aanleiding van de persconferentie een reeks mega concerten aan die in januari 2021 plaatsvinden in onder meer AFAS Live (Amsterdam), Brabanthallen (Mainstage Den Bosch) en Ahoy (RTM stage Rotterdam). Het gaat om shows ter ere van David Bowie. ,,In januari 2021 is het precies vijf jaar geleden dat de zanger overleed. Reden voor een waardig eerbetoon waarbij topmusici zijn allergrootste hits vertolken.” Er worden meer dan 25.000 bezoekers verwacht.



Terrassen gaan open en mensen mogen weer naar de kapper. De eerste stappen in de richting van de normale samenleving zijn gezet. ,,De bevolking heeft behoefte aan perspectief. Aan positieve berichten. Wij leveren daaraan als producent van live entertainment nu onze bijdrage.” Hillenaar Events brengt daarom vandaag Het BOWIE Concert op de markt. ,,Met iconische hits als Heroes, China Girl, Under Pressure en This Is Not America is David Bowie bepalend geweest voor de recente popgeschiedenis. In 2021 is het vijf jaar geleden dat hij overleed en dat is aanleiding voor een groots eerbetoon.” De theaterbranche kijkt met verbazing naar deze stap. Veel shows en voorstellingen zijn immers gecanceld. ,,Het BOWIE Concert vindt echter plaats in januari. Dat duurt dus nog meer dan een half jaar. Wij hebben er vertrouwen in dat de maatregelen dan voorbij zijn. Onze concertreeks is een lichtpuntje na Corona.” En als het virus onverhoopt roet in het eten gooit? ,,Dan krijgen mensen vanzelfsprekend hun geld terug. Ze kunnen met een gerust hart een toegangsbewijs kopen”, verzekert Leegwater. ,,Theater- en concertzalen zijn bij uitstek de plek waar mensen hun zorgen even kunnen vergeten. Met de aankondiging van een nieuwe megaproductie geven we het publiek iets om naar uit te kijken. En verspreiden we een positieve boodschap. Juist nu is dat heel belangrijk. We hopen hiermee ook andere producenten te inspireren om weer vooruit te kijken en mooie dingen te maken.”



Over Het BOWIE concert



Er is bijna twee jaar gewerkt aan de creatie van Het BOWIE Concert. Dit unieke eerbetoon wordt uitgevoerd door een cast van ruim twintig artiesten. Ze zijn na een langdurig en zorgvuldig uitgevoerd auditieproces gecast voor deze bijzondere concertreeks. Ook het decor en de effecten zijn uniek. ,,Het repertoire van David Bowie verdient dat en is niet zonder reden onderdeel geworden van het collectieve geheugen.” De van oorsprong Britse zanger heeft de muziekgeschiedenis blijvend veranderd. Met zijn nummers, zijn verhaal en zeker ook door zijn bij vlagen excentrieke verschijning. Al deze elementen komen tijdens Het BOWIE Concert voorbij. De absolute hoofdrol is echter weggelegd voor de muziek. ,,Tijdens het ruim twee uur durende concert worden alle iconische hits in de oorspronkelijke versies gespeeld.” Van ‘Space Oddity’ tot ‘Let’s Dance’ en ‘Life on Mars’, maar ook bijzondere duetten zoals ‘Tonight’ (dat Bowie zong met Tina Turner) en ‘Dancing in the Street’ (duet dat hij zong met Mick Jagger). ,,De show is daarmee een onvergetelijke reis terug in de tijd en een feest der herkenning voor elke Bowie fan. Drie verschillende zangers – twee mannen en een vrouw – vertolken elk een andere periode uit het leven van Bowie.” Cabaretier en muziekkenner Vincent Bijlo rijgt alle nummers vakkundig en als een ware ‘rode draad’ aaneen. Informatief, verrassend en met veel humor. ,,Het BOWIE Concert is het grootste eerbetoon aan David Bowie aller tijden en daarmee een absoluut ‘must see’ show voor elke liefhebber.”



Kaartverkoop & informatie:



Het BOWIE concert is op 10 januari te zien in AFAS Live (Amsterdam), op 15 en 16 januari in de Brabanthallen (Mainstage Den Bosch) en op 22 en 23 januari in Ahoy (RTM stage Rotterdam). Tickets voor ‘Het BOWIE Concert’ zijn verkrijgbaar via www.bowieconcert.nl en het call center van Eventim (officiële ticketing partner): 0900 1353 (60 cpm).