Feest!! Lamme Frans wint Kies je Kraker 2020

De Kies je Kraker Trofee van Omroep Brabant is dit jaar gewonnen door Lamme Frans. Van de 33 genomineerde carnavalsliedjes kreeg zijn lied ‘Handjes Handjes Bloemetjesgordijn’ de meeste stemmen van het publiek. Hij heeft daarmee officieel de ‘carnavalskraker van het jaar’ te pakken. Tijdens de rechtstreekse uitzending van 3 Uurkes Vurraf ontving hij de trofee uit handen van presentator Jordy Graat. Het is de eerste keer dat Lamme Frans de prijs heeft gewonnen.



De afgelopen twee weken brachten maar liefst 37.500 mensen hun stem uit. Een nieuw record! Dit jaar was de stemprocedure iets anders van opzet. Na de eerste stemweek vielen van de 33 deelnemende liedjes 22 liedjes af. In stemweek twee gingen de tellers op nul en streden er 11 kanshebbers om de felbegeerde Kies Je Kraker titel.



Na een aantal spannende jaren, waarin het nek aan nek ging, was het dit jaar een afgetekende overwinning, Lamme Frans had een zeer ruime voorsprong op de winnaar van vorig jaar Veul Gère. Derde in de lijst werd debutant Peter Selie met zijn lied ‘Hoemoes dà òk alweer’. De vierde plaats is voor Mosterd na de Maaltijd en CV de Kòljakkers maakt de top 5 compleet.



Uiteraard is Lamme Frans dolblij met de winst: “Feestt!!” Na de uitreiking zong hij zijn winnende liedje op het podium van 3 Uurkes Vurraf.



Alle nummers uit de ‘Kies je Kraker’ verkiezing zijn deze carnaval te horen op Omroep Brabant Dweilradio. De volledige uitslag van Kies Je Kraker is vanaf nu ook te zien op omroepbrabant.nl/kiesjekraker. Bovendien kun je hier ook alle nummers bekijken en beluisteren.