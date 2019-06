Zwaar transport!

Met de plaatsing van twee enorme transformatoren heeft Liander maandag een mooie stap gezet in de versterking van het elektriciteitsnet in de kop van Noord-Holland. Liander en TenneT bouwen in de gemeente Hollands Kroon samen aan transformatorstation De Weel. Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit is het elektriciteitsnet in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien is een nieuw transformatorstation nodig in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard. Naar verwachting wordt het station eind van het jaar in gebruik genomen.



De transformatoren vormen het hart van het elektriciteitsverdeelstation. In een transformator wordt de elektrische spanning van grootte veranderd zodat netten en verbindingen met verschillende netspanningen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In station De Weel wordt de 150kV-hoogspanning van TenneT omgezet naar 20kV-middenspanning van Liander. Transformatoren zijn echte zwaargewichten: een trafo in bedrijf, inclusief olie, weegt afhankelijk van het type maar liefst tussen de 100.000 tot 150.000 kilo.



Door de groeiende economie neemt de vraag naar elektriciteit snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast versnelt de energietransitie en wordt op steeds meer plekken duurzame energie opgewekt en aan het elektriciteitsnet teruggeleverd. Dat maakt de drukte op het net alleen maar groter.



Vrijwel overal verzwaart Liander het elektriciteitsnet, onder meer door dikkere kabels te leggen, elektrische installaties te versterken en nieuwe elektriciteitsverdeelstations te bouwen. Daarnaast onderzoekt Liander de mogelijkheden om haar innovaties en slimme oplossingen om onnodige netverzwaringen en maatschappelijke uitgaven te voorkomen.