Nieuw: Pak – je Flevosap!

Flevosap eerste Nederlandse producent van 100% pure sappen in 200 ml-drinkkarton.



Flevosap introduceert het 200 ml-drinkpakje in drie heerlijke smaakvarianten: Appel, Appel-Ananas-Perzik en Appel-Braam. Daar waar de bekende glazenflessen voornamelijk in de supermarkt, speciaalzaak en horeca zijn te vinden, kent de lichtgewicht kartonnen verpakking nog bredere toepassingen. De drinkpakjes Flevosap zitten per smaakvariant verpakt als 3-pack.



Veilige en duurzame verpakking



Het handige, rechthoekige drinkkarton past perfect in de lunchbox voor school, op het werk, of onderweg. En laat zich net zo makkelijk pakken door wie dorstig thuis komt. Het karton (hoort bij PMD-afval) is lichtgewicht en kan tegen een stootje. Dus als ie een keertje valt, dan is er niets aan de hand. Ideaal dus ook als verwennerij op onder meer scholen, in bedrijfskantines en zorginstellingen, via to-go-shops voor iedereen die haast heeft, of op het horecaterras voor iedereen die juist even alle tijd heeft. Uiteraard is elk drinkpakje voorzien van een eigen rietje.



Hoge kwaliteit



De smaakvarianten Appel en Appel-Ananas-Perzik zijn al bewezen succesvol in het assortiment. Nieuw is Appel-Braam, een mooie aanvulling op de reeds bestaande ‘rode’ Flevosappen. Basis van elke variant is de volle smaak van sappige appels, zoals Elstar, Goudreinet en Jonagold. De sappen van Flevosap krijgen op een natuurlijke wijze, te weten door pasteurisatie, een langere houdbaarheid. Uiteraard zonder toevoegingen en conserveringsmiddelen.



Over Flevosap



Flevosap is een familiebedrijf dat eind jaren zestig is begonnen als pionier-fruitteler in de nieuwe Flevopolder, en daarna is uitgegroeid tot een vruchtensapproducent van formaat. De familie Vermeulen weet dus al een halve eeuw waar Abraham het beste fruit vandaan haalt. Namelijk voor een deel van geselecteerde boomgaarden in Flevoland, op de tikkeltje zilte bodem van de voormalige Zuiderzee. Aangevuld met fruit uit boomgaarden van andere kwaliteitstelers buiten Flevoland (en voor ananas en perzik buiten Nederland).