De rust terug binnen de NVM



Naar aanleiding van de ontstane onrust binnen de vereniging en de discussies van de afgelopen maand, is er tijdens de NVM Ledenraadsvergadering op 5 juli 2018 besloten om de rust terug te brengen in de vereniging.



Er wordt de komende maanden een mediation proces opgestart, waarbij er met het Algemeen Bestuur en de vakgroep Wonen een dialoog plaats zal vinden onder begeleiding van een mediator. Alle partijen hebben zich unaniem achter dit besluit geschaard en het vertrouwen uitgesproken in een goede afloop.



Er is afgesproken om tijdens dit proces geen verdere informatie naar buiten te brengen.