Nederland verwelkomt na Amerika de eerste Dunkin’ store in Almere

Dunkin’ Donuts gaat verder als Dunkin’

Aan Nederland de eer om na Amerika de allereerste Dunkin’ van Europa met de nieuwe huisstijl te openen in Almere. De koffie- en donutgigant verandert haar naam naar Dunkin’, zoals de keten vaak al door fans wordt genoemd. Reden voor de naamsverandering is voornamelijk de groei die een van ’s werelds grootste coffee and baked good merken gemaakt heeft, waarbij de focus is verlegd naar niet alleen de welbekende donuts, maar ook de heerlijke fairtrade koffie die bij Dunkin’ wordt geserveerd.

Dunkin’ Coffee and Donuts

De nieuwe huisstijl geeft blijk van toewijding van het bedrijf om gasten over de hele wereld te enthousiasmeren voor koffie en donuts. Ondanks de inkorting van de naam blijft de

huisstijl vertrouwd, want het bekende lettertype met roze en oranje kleuren blijven. De naamsverandering betekent niet dat Dunkin’s iconische donuts niet meer verkrijgbaar zullen zijn in de restaurants. Donuts zullen, evenals lokale favorieten, dagelijks in elke vestiging beschikbaar blijven. In de komende jaren zal het nieuwe Dunkin’ logo en branding

verschijnen in alle vestigingen van Nederland.

“Onze nieuwe huisstijl is onderdeel van de algehele modernisatie van de Dunkin’ beleving in Nederland. Van onze nieuwe café stijl, tot de innovatie in het menu en algehele

waardepropositie; we streven ernaar om onze gasten te voorzien van overheerlijke dranken en gerechten met ongeëvenaard gemak. Wij geloven erin dat onze inzet om Dunkin’ te

transformeren, terwijl we nog steeds het Dunkin’ erfgoed omarmen, het merk relevant zal houden voor de komende generaties”, aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ in Nederland.

Dunkin’ Almere

De nieuwe Dunkin’ huisstijl maakt in Nederland zijn entree met de nieuwe vestiging die

geopend zal worden in Almere. De opening zal op 28 februari om 7:00 zijn en zal wederom uitbundig gevierd worden. Traditiegetrouw zullen de eerste 100 klanten een jaar lang gratis donuts ontvangen. De ruime vestiging heeft een oppervlakte van 120 m2, met 40 zitplaatsen binnen en 60 zitplaatsen buiten op het terras. Naast het complete donut assortiment en alle dranken, zal Dunkin’ Almere ook een uitgebreid ontbijt serveren. Van rijk belegde broodjes en bacon & egg sandwiches tot heerlijke croissants en muffins.

Dunkin’ App

Tijdens de opening van Almere wordt er een gloednieuwe feature van Dunkin’ gelanceerd. De vraag naar een digitale manier om acties van het populaire koffie- en donut merken te kunnen volgen heeft geleid tot een unieke loyalty app. Dunkin’ fans zullen via de app

beloond worden met veel kortingen en spaar voordelen. Bij het downloaden van de app kan er op de dag van de opening een heerlijk gratis drankje naar keuze gehaald worden.

Over Dunkin’

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje,

Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: www.dunkindonuts.nl.

Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: www.dunkinbrands.com.

Dunkin’ donuts zijn verkrijgbaar voor €2,25 per stuk, 6 stuks zijn €11,50 en 12 stuks zijn verkrijgbaar voor €21,75.

*Zie de actievoorwaarden op www.dunkindonuts.nl