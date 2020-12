Collagen Matrix verwerft de GUIDOR® Synthetische bottransplantatie- en membraanactiviteiten van Sunstar

Dit markeert de eerste overname in het 23-jarig bestaan van het bedrijf



OAKLAND, New Jersey, 29 december 2020 /PRNewswire/ -- Collagen Matrix, Inc., een wereldleider in regeneratieve, op collageen gebaseerde, xenotransplantatie-afgeleide medische toestellen en porteuillebedrijf van Linden Capital Partners ("Linden"), kondigde vandaag de overname aan van Sunstar's afdeling Degradable Solutions (het "bedrijf), inclusief zijn GUIDOR(®) merklijn van van resorbeerbare, synthetische implantaten.



Degradable Solutions AG, opgericht in 1999, heeft zijn hoofdzetel in Schlieren, Zwitserland, en maakt sinds 2011 deel uit van de Sunstar-groep. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt een hoogwaardig, synthetisch portfolio van producten voor weefselregeneratie. Zijn GUIDOR(®)- familie van bottransplantatievervangers, bekend als "easy-graft" en "calc-i-oss", evenals het GUIDOR(®) bioresorbeerbare barrièrematrix-membraan, worden wereldwijd verdeeld voor het gebruik in tandheelkundige chirurgische- en restauratieve procedures.



Volgend op de transactie verklaarde Shawn McCarthy, CEO van Collagen Matrix: "GUIDOR(®)'s synthetische technologieën vormen een aanvulling voor onze eigen, op collageen gebaseerde producten, waardoor we een uitgebreid portfolio aanbieden van regeneratieve geneesmiddelen voor zowel onze OEM-klanten als onze wereldwijde klanten van Contract Development. We zijn toegewijd om betekenisvolle innovatie in het leven te roepen, deze investering vergroot onze mogelijkheden om gecombineerde producten te ontwikkelen en te leveren die een steeds breder wordend gamma aan klinische toepassingen op het gebied van tandheelkunde en daarbuiten aanspreken."



Degradable Solutions AG heeft ook nieuwe mogelijkheden voor electrospinning ontwikkeld, leidend tot een eerste van zijn soort, niet-gewoven, synthetisch, electrogespind tandheelkundig membraan, dat recentelijk een CE-markering ontving. Collagen Matrix verwacht om dit product in 2021 te kunnen lanceren op een beperkte markt en de ontwikkeling op te starten van bijkomende productoplossingen voor nieuwe gebieden van onbekende medische behoeften.



Linden's hoofd, en bestuurslid van Collagen Matrix, Joshua Reilly, voegde toe: "het merk GUIDOR(® )is erg gekend en staat wereldwijd hoog aangeschreven, we zijn verheugd om hun innovatieve productlijn toe te voegen aan Collagen Matrix. Deze transactie versterkt onze groeiende activiteiten op vlak van tandheelkundige membranen en bottransplantatie en bouwt voort op onze strategie om de reeks van technologieën die we aan onze klanten kunnen aanbieden uit te breiden.



Over Collagen Matrix, Inc. Collagen Matrix, Inc. is een ontwikkelaar en producent van op collageen gebaseerde medische producten die worden gebruikt voor weefsel- en botherstel en -regeneratie. Collagen Matrix werd in 1997 opgericht, heeft zijn hoofdzetel in Oakland, New Jersey en ontwikkelt eigen producten die verkocht worden aan OEM-klanten, enerzijds op basis van een contract of op basis van een privélabel, voor de eindmarkten van orthopedische-, ruggengraat-, sportgeneeskundige-, tandheelkundige- en neurochirurgische producten. Het bedrijf biedt ook samenwerkingsmogelijkheden aan, inclusief distributie, contracten voor productontwikkeling en contracten voor productiediensten. Meer informatie kan u vinden op www.collagenmatrix.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3022112-1&h=3369829728&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3022112-1%26h%3D868202536%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.collagenmatrix.com%252F%26a%3Dwww.collagenmatrix.com&a=www.collagenmatrix.com].



Over Linden Capital Partners Linden Capital Partners, gevestigd in Chicago, is een private participatiemaatschappij die zich uitsluitend richt op de gezondsheidsindustrie. Linden werd opgericht in 2004 en is één van de grootste private participatiemaatschappijen van het land die zich uitsluitend met de gezondheidszorg bezighoudt. De strategie van Linden is op drie elementen gebaseerd: (i) gespecialiseerd in gezondheidszorg, (ii) geïntegreerde private participatie en operationele expertise, en (iii) het gedifferentieerde programma voor menselijk kapitaal. Linden investeert in middelgrote marktplatforms in de segmenten van medische producten, gespecialiseerde distributie, farmacie en diensten in de gezondheidszorg. Sinds zijn oprichting heeft Linden meer dan 2 miljard dollar geïnvesteerd in bedrijven in de gezondheidszorg en heeft bijna 3 miljard dollar aan obligaties ingezameld, aangevuld met kapitaal dat door de beperkte vennoten voor grotere transacties werd verstrekt. Meer informatie kan u vinden op www.lindenllc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3022112-1&h=4279840115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3022112-1%26h%3D3894460285%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.lindenllc.com%25252F%2526data%253D04%25257C01%25257Cjreilly%252540lindenllc.com%25257Cd073135df68749cdcb9b08d89e1108d3%25257Cb00bb41f91fc480a8a270dcf37b1e018%25257C0%25257C0%25257C637433143292768717%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DttfLQF%25252FCIz6yoT9pgVrfi%25252F%25252FJrW6ckD%25252FVm%25252FihrgDNg8A%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dwww.lindenllc.com&a=www.lindenllc.com].



CONTACT: Bill Messer, Collagen Matrix Vice President van Sales en Marketing, bmesser@collagenmatrix.com



