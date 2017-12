Integrity Applications tekent distributieovereenkomst voor haar GlucoTrack® niet-invasieve glucosemeter in Nederland

Contract is een belangrijke eerste stap in de Europese herlancering



WILMINGTON, Delaware en ASHDOD, Israël, 29 december 2017 /PRNewswire/ -- Integrity Applications, Inc [http://www.integrity-app.com/]. ("Integrity") (OTCQB: IGAP), uitvinder van GlucoTrack® [http://www.glucotrack.com/], een niet-invasief apparaat voor het meten van de bloedsuikerwaarde bij mensen met type-2-diabetes en prediabetes, kondigde vandaag aan dat het een exclusieve distributieovereenkomst is aangegaan met MediReva B.V [http://www.medireva.com/]. voor de GlucoTrack® in Nederland. Volgens de Internationale Diabetes Federatie [https://www.idf.org/] zijn er in 2017 naar schatting 970.000 volwassenen met suikerziekte in Nederland; dit is ongeveer 5,7% van de volwassen bevolking. De overeenkomst is vanaf 22 december 2017 van kracht.



MediReva, al bijna 40 jaar lang een familiebedrijf, bestaat uit een groep bedrijven gericht op medische thuiszorg en de verspreiding van specialistische medische producten, met een uitgebreide ervaring op het gebied van bloedsuikermeting en diabeteszorg.



Paul Ummels, CEO van MediReva zei, "MediReva is een van de meest toonaangevende bedrijven voor ondersteuning aan de thuiszorg in Nederland. Wij hebben een jarenlange ervaring bij de ondersteuning van patiënten in het onderhouden van hun diabetes, en wij kijken ernaar uit GlucoTrack op de markt te brengen."



MediReva's nationale dekking bestrijkt heel Nederland, samen met een sterke aanwezigheid in België en Luxemburg. Daarnaast hebben MediReva en haar managementteam een sterke band en een bewezen staat van dienst bij lokale, belangrijke opinieleiders, verzekeringsmaatschappen en andere terugbetalingsinstanties.



Onder de overeenkomst heeft MediReva een substantieel aantal middelen ingezet, waaronder het inhuren van medewerkers voor verkoop en klantondersteuning, exclusief voor de distributie van GlucoTrack®.



David Podwalski, Chief Commercial Officer van Integrity, zei, "Deze distributieovereenkomst in Nederland is een belangrijke mijlpaal in ons commercialiseringsproces van de GlucoTrack®. Het is een belangrijk eerste programma in onze hernieuwde commerciële partnerstrategie. Wij kijken uit naar onze samenwerking met MediReva voor de lancering van GlucoTrack® in Nederland, en wij werken met veel genoegen aan de verdere distributie van het apparaat aan patiënten in internationale markten."



Commercialisering van GlucoTrack® in Europa is een van de prioriteiten voor de nabije toekomst van Integrity. Er is een herziening van de eerdere commerciële strategie geïmplementeerd, waaronder veranderingen aan de prijsstelling en positionering van het product, de distributiekanalen en de geografische focus. Nederland is een belangrijke eerste markt voor het maken van een schaalbare blauwdruk die we in andere Europese markten kunnen toepassen, waar ongeveer 58 miljoen mensen, zo'n 8,8% van de volwassen populatie, leven met diabetes.



Over GlucoTrack® GlucoTrack® is een volledig niet-invasief meetapparaat dat de bloedsuikerspiegel binnen ongeveer één minuut meet en weergeeft, zonder vingerprik of pijn. GlucoTrack® heeft een kleine sensor die op het oorlel wordt geklemd, en de bloedsuikerwaarde van de gebruiker meet door middel van innovatieve en gepatenteerde sensortechnologieën. De gemeten signalen worden geanalyseerd met een eigen algoritme, en de gemeten bloedsuikerwaarde wordt vervolgens weergeven op een handheld apparaat ter grootte van een kleine mobiele telefoon. De meetresultaten worden op het apparaat opgeslagen en gebruikt om het HbA1c-niveau met behulp van een eigen algoritme te berekenen. Het apparaat kan de bloedsuikerwaarden ook grafisch weergeven, waardoor de gebruiker deze waarden voor een langere periode kan overzien.



GlucoTrack® heeft goedkeuringen ontvangen voor een CE-markering in Europa en van het Ministerie van voedselveiligheid en medicinale producten in Zuid-Korea voor type-2-diabetes en prediabetes, en bevindt zich momenteel in een vroeg stadium van commercialisering in Europa, Zuid-Korea en andere gebieden. Klinische trials voor goedkeuring door de FDA in de Verenigde Staten voor GlucoTrack® zullen naar verwachting beginnen. Dit product bevindt zich momenteel in een experimentele fase in de Verenigde Staten, voor beperkt onderzoekgericht gebruik.



Over Integrity Applications, Inc. Integrity Applications, Inc. (OTCQB: IGAP) is opgericht in 2001, en is gericht op het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van niet-invasieve technieken voor glucosemeting voor mensen met type-2-diabetes en prediabetes. Het bedrijf heeft GlucoTrack® ontwikkeld, een eigen niet-invasieve glucosemeter, ontwikkeld voor de meting van bloedsuikerwaarden binnen één minuut zonder de pijn, oplopende kosten, moeite of het ongemak van conventionele invasieve apparaten met vingerprik. Integrity Applications Inc. is een in Delaware gevestigde onderneming, met haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en een R&D-locatie in Ashdod, Israël. Ga voor meer informatie a.u.b. naar http://www.integrity-app.com/ [http://www.integrity-app.com/] en http://www.glucotrack.com [http://www.glucotrack.com/].



