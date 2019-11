"Het Friedrichstadt-Palast is solidair met minderheden" - Directeur Schmidt hijst vlag tegen antisemitisme ter gelegenheid van 100-jarig bestaan

BERLIJN, 29 november 2019 /PRNewswire/ -- Precies een eeuw geleden richtte de Joodse theatermaker Max Reinhardt in Berlijn het 'Großes Schauspielhaus' op. Tegenwoordig staat in het stadsdeel Mitte, op de plaats waar dit grote theater ooit stond, het imposante gebouw dat wereldwijd bekend staat als het Friedrichstadt-Palast. Reinhardt miste vanwege de nazi's de kans om zijn stempel op Duitsland te drukken. Op 29 november, als het theater 100 jaar bestaat, geeft het grootste showpaleis van Europa een krachtig signaal tegen antisemitisme af. Woensdag hees directeur Dr. Berndt Schmidt voor het gebouw een indrukwekkende vlag, met daarop de davidsster en het opschrift "Joodse wortels sinds 1919".



"Na 1933 werd het jodendom een kwestie van leven of dood. Wij willen onze Joodse wortels duidelijk erkennen," beklemtoont Dr. Schmidt. De andere twee grondleggers van het theater, architect Hans Poelzig en directeur Erik Charell, leden eveneens onder het nationaalsocialisme; ook zij misten door de nazi's de kans om hun stempel op het land te drukken.



Gedurende de 100 jaar sinds zijn oprichting heeft het paleis de gehele recente Duitse geschiedenis meegemaakt - van de roerige jaren twintig en het nationaalsocialisme, via de Tweede Wereldoorlog, tot de opdeling van Berlijn en de Duitse hereniging. "Deze nalatenschap is deel van ons," aldus Dr. Schmidt. "Gezien onze geschiedenis is het ons duidelijk geworden dat vrijheid een groot goed is - dat sneller kan verdwijnen dan we denken. Daarom leren wij van onze geschiedenis: samen moeten we opkomen voor vrijheid, democratie en diversiteit."



"Wij willen een teken van solidariteit voor het Joodse leven in Duitsland in het leven roepen," aldus de directeur, met name gezien de gebeurtenissen van 2019. De 55-jarige benadrukt dat het Friedrichstadt-Palast uit overtuiging solidair is met minderheden en wijst op de in oktober door extreem rechts gepleegde terroristische aanslag in de Duitse stad Halle, waarbij op de voor het Joodse geloof heiligste dag van het jaar een synagoge het doelwit was.



Al jaren geeft het Friedrichstadt-Palast heldere signalen tegen discriminatie af. Zo nodigt het theater voor zijn premières geen ambassadeurs uit landen met antihomowetten meer uit. Directeur Schmidt veroorzaakte ook opschudding in 2017, toen hij zich na de entree in het Duitse parlement van de rechts-populistische partij 'Alternative für Deutschland' (AfD) nadrukkelijk uitsprak tegen discriminatie van welke soort dan ook. Dat had serieuze gevolgen: het theater ontving een bommelding en moest worden ontruimd, inclusief de bijna 2.000 gasten. Dr. Schmidt ontving ook doodsbedreigingen.



Met 700.000 gasten per jaar is het Friedrichstadt-Palast tegenwoordig het best bezochte theater van Berlijn.



Video: https://mma.prnewswire.com/media/1037115/Friedrichstadt_Palast_Berlin_Video.mp4 [https://mma.prnewswire.com/media/1037115/Friedrichstadt_Palast_Berlin_Video.mp4] Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1037109/Friedrichstadt_Palast.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037109/Friedrichstadt_Palast.jpg] Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1037110/Reinhardt_Schmidt.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037110/Reinhardt_Schmidt.jpg]



https://mma.prnewswire.com/media/1037109/Friedrichstadt_Palast.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037109/Friedrichstadt_Palast.jpg]



https://mma.prnewswire.com/media/1037110/Reinhardt_Schmidt.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037110/Reinhardt_Schmidt.jpg]



CONTACT: AFP Marketing & Communication Services GmbH, Richard Mächtel, sales.deu@afp.com, +49-3030876503