PrimeRevenue feliciteert klanten DFDS en Evoqua Water Technologies met hun 2019 Supply Chain Finance Award

Evoqua uitgeroepen tot winnaar voor Technologie en Telecom en voor het verkrijgen van een 'eervolle vermelding' voor productie, DFDS verkreeg een 'eervolle vermelding' voor transport en logistiek



ATLANTA, 29 november 2019 /PRNewswire/ -- PrimeRevenue, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=2160984865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D2494548854%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprimerevenue.com%252F%26a%3DPrimeRevenue%252C%2BInc.&a=PrimeRevenue%2C+Inc.], de toonaangevende aanbieder van financiële oplossingen voor werkkapitaal, kondigde vandaag aan dat twee van zijn klanten, DFDS en Evoqua, erkend zijn als 2019 Leiders in supply chain-financiering.



https://mma.prnewswire.com/media/1036793/PrimeRevenue_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1036793/PrimeRevenue_Logo.jpg]



"DFDS is vereerd om erkend te worden voor ons innovatieve gebruik van supply chain-financiering en we zijn zeer dankbaar voor de hulp van onze contacten bij PrimeRevenue om deze win-win-oplossing mogelijk te maken," aldus Anne Rømer, CFO, Logistics Division, DFDS. "Dankzij dit succesvolle samenwerkingsverband, kunnen we vervoerders duurzame vroegtijdige betaling tegen een aantrekkelijk tarief bieden - wat onze pijplijn versterkt en onze inspanningen ondersteunt om ons in staat te stellen om onze ambitieuze groeistrategie te realiseren."



Evoqua Water Technologies ("Evoqua"), een bedrijf met een omzet van $ 1,4 miljard dat een breed scala aan water- en afvalwaterbehandelingssystemen levert aan industriële, commerciële en gemeentelijke entiteiten over de hele wereld, is uitgeroepen tot de winnaar in de categorie Technologie en Telecommunicatie, en heeft een eervolle vermelding voor zijn productie ontvangen. DFDS, een Deens internationaal bedrijf voor transport- en logistiekdiensten dat in 20 landen actief is, heeft de een eervolle vermelding voor zijn productie ontvangen.



"Twee keer erkend te worden voor ons programma voor supply chain-financiering is een ware eer," zei Reinhold Zeiner, Evoqua's Senior Director Finance International. Ariel Kuperminc, Evoqua's Global Treasurer voegde daaraan toe: "Door een voortdurende focus op werkkapitaaloptimalisatie, is Evoqua in staat geweest om een agressieve wereldwijde expansie na te streven terwijl leveranciers een vroegtijdige betalingsoptie wordt geboden via het PrimeRevenue-platform."



Deze prestigieuze onderscheiding, overhandigd tijdens het Supply Chain Finance (SCF) Forum-evenement in Amsterdam, erkent toonaangevende bedrijven voor hun succesvolle SCF-inspanningen om toeleveringsketens over de hele wereld te helpen met hun financiering. De onderscheiding wordt georganiseerd door het SCF Community Forum, dat bedrijven, business schools, technologieleveranciers en banken samenbrengt om de toekomst van SCF in kaart te brengen.



"De inzendingen van DFDS en Evoqua tonen duidelijk aan hoe vakkundig uitgevoerde programma's voor supply chain-financiering (SCF) wereldwijde bedrijven kan helpen om te blijven innoveren en groeien tijdens periodes van geopolitieke en economische veranderingen," aldus Matt Ford, Vice President Global Customer Success bij PrimeRevenue. "Evoqua's optimalisatie van het werkkapitaal van $ 20,5 miljoen bevorderde bijvoorbeeld de M&A en de Europese uitbreidingsdoelen van het bedrijf. Ondertussen was DFDS in staat om op creatieve wijze een strategie te ontwikkelen om hun werving te stimuleren en een oplossing te implementeren waarmee de hele toeleveringsketen versterkt werd."



Over DFDS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=2961290774&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D3760685948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dfds.com%252Fen%26a%3DDFDS&a=DFDS]



DFDS is het grootste geïntegreerde transport- en logistieke bedrijf in Noord-Europa, met een netwerk van ongeveer 30 routes en 50 vracht- en passagiersschepen. DFDS is trots op het feit dat het faciliteiten en diensten van wereldklasse en het breedste aanbod van veerbootroutes naar Noord-Europa aanbiedt. In het VK exploiteert het bedrijf veerdiensten voor passagiers op routes van Dover naar Calais, Dover naar Dunkirk, Newcastle naar Amsterdam en Newhaven naar Dieppe. DFDS is acht jaar op rij uitgeroepen tot 'Europe's Leading Ferry Operator' (2012-2019), en zeven jaar lang tot 'World's Leading Ferry Operator' gedurende (2011-2018). DFDS voert momenteel dagelijks maximaal 54 overtochten tussen Dover en Frankrijk uit, via de routes Dover-Dunkirk en Dover-Calais. DFDS biedt ook twee dagelijkse overtochten tussen Newcastle en Amsterdam. Daarnaast omvat het DFDS-netwerk ook een passagiers- en vrachtdienst tussen Newhaven en Dieppe, met vier dagelijkse overtochten die worden uitgevoerd door Transmanche Ferries. Klik hier voor meer informatie over DFDS, of voor meer informatie over actuele afvaartijden, tarieven en aanbiedingen voor alle routes vanuit het VK.



Over Evoqua Water Technologies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=3905083545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D2960239100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.evoqua.com%252Fen%26a%3DEvoqua%2BWater%2BTechnologies&a=Evoqua+Water+Technologies]



Evoqua Water Technologies is een toonaangevende leverancier van bedrijfskritieke oplossingen voor water- en afvalwaterzuivering, met een brede portefeuille van producten, diensten en expertise om industriële, gemeentelijke en recreatieve klanten die hun water respecteren te ondersteunen. Evoqua werkt reeds meer dan 100 jaar om water, het milieu en zijn werknemers te beschermen, en heeft over de hele wereld een reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Pittsburgh, Pennsylvania, en is actief op meer dan 160 locaties in negen landen. Onze werknemers dienen meer dan 200.000 installaties wereldwijd, en zijn verenigd door een gemeenschappelijk doel: Het transformeren van water. Het verrijken van leven.



Over PrimeRevenue [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=1898899811&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D3249603940%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.primerevenue.com%252F%26a%3DPrimeRevenue&a=PrimeRevenue]



Met PrimeRevenue's oplossingen voor supply chain-financiering (omgekeerde factoring) worden organisaties in meer dan 70 landen geholpen om hun werkkapitaal te optimaliseren om strategische initiatieven efficiënt te financieren, concurrentievoordelen te behalenen en hun relaties in de hele toeleveringsketen te versterken. Als toonaangevende aanbieder van financiële oplossingen voor werkkapitaal, verwerkt het diverse platform met meerdere financiers van PrimeRevenue meer dan US$ 200 miljard aan betalingstransacties per jaar. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta, en kantoren in Londen, Praag, Frankfurt, Hongkong en Melbourne. Ga voor meer informatie over PrimeRevenue naar www.primerevenue.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=3337865385&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D1975017811%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.primerevenue.com%252F%26a%3Dwww.primerevenue.com&a=www.primerevenue.com] | Twitter: @primerevenue [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=2979353066&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D5386754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fprimerevenue%26a%3D%2540primerevenue&a=%40primerevenue] | LinkedIn: www.linkedin.com/company/primerevenue [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=4005980567&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D1159730321%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fprimerevenue%26a%3Dwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fprimerevenue&a=www.linkedin.com%2Fcompany%2Fprimerevenue].



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1036793/PrimeRevenue_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2656083-1&h=1075022812&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2656083-1%26h%3D600218825%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1036793%252FPrimeRevenue_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1036793%252FPrimeRevenue_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1036793%2FPrimeRevenue_Logo.jpg]



Web site: https://primerevenue.com/