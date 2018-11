Voorverkoop van MovieCoin Utility Token Overtreft Verwachtingen

Institutionele Kopers Vormen Meerderheid van Deelnemers



GEORGE TOWN, Kaaimaneilanden, 29 nov. 2018 /PRNewswire/ -- MovieCoin [https://movie.io/], de financiële technologieleverancier die met behulp van blockchain, smart contracts en digitale activa een nieuwe standaardvaluta creëert voor de financiering van entertainment, zakelijke transacties en betalingen door consumenten, trekt de geplande openbare verkoop van Moviecoin ("MOV") Utility Tokens in na overweldigende belangstelling tijdens de particuliere voorverkoop door het bedrijf.



https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg ]



MovieCoin's MOV Token presale, waarbij Ethereum, Bitcoin en BANKEX (BKX) Tokens werden geaccepteerd als betaalmiddelen, eindigde om 12:00 uur EST op 29 november, na een verzoek van institutionele kopers om de voorverkoop te verlengen. MOV Tokens, hadden een verkoopprijs van $0,11 en zullen worden gedistribueerd vanaf de Kaaiman Eilanden en niet te koop worden aangeboden in de Verenigde Staten of Canada. MovieCoin's openbare verkoop was gepland om deze maand aanvang te nemen.



MovieCoin is opgericht in 2017 in samenwerking met BANKEX, een van de top 20 fin-tech bedrijven wereldwijd, om een combinatie te vormen tussen Bank-as-a-Service (BaaS) en blockchain-technologie en om de digitalisering, tokenisatie en uitwisseling van traditionele activa te faciliteren. MOV Tokens zullen leden van MovieCoin's entertainment-ecosysteem helpen betere besluiten te nemen ten aanzien van aankopen van B2B en B2C, om nieuwe inzichten van stakeholders in real-time te verwerven, en de uitdagingen het hoofd te bieden die de industrie kent rond boekhouding en delen van omzet, door het bieden van hogere niveaus van transparantie rondom kapitaalstromen en fiscale prestaties.



"Wij zijn tevreden met de uitkomst van de MOV Token voorverkoop," aldus Christopher Woodrow, Voorzitter en CEO van MovieCoin. "Entertainmentleveranciers en particuliere kopers stonden meer open voor het Movie-Coin model dan we hadden gedacht. Vanwege deze openbaring, en ook vanwege de vraag vanuit blockchain-technologie en media-investeringsfondsen, hadden we weinig behoefte meer aan de openbare verkoop van tokens op dit moment."



Institutionele kopers vormden de meerderheid van deelnemers aan de particuliere voorverkoop van MovieCoin, wat een dynamische verschuiving aanduidde op de markt naar de acceptatie van digitale activa. Hieronder volgt een volledige uitsplitsing van de voorverkoopresultaten:





-- 300 miljoen MOV Tokens zijn gereserveerd voor investeerders die deelname

hebben in MovieCoin Holdings Inc.'s Series C Funding. Hieronder bevinden

zich een toonaangevende filmstudio en een consortium van particuliere

investeringsfondsen voor blockchain-technologie en media gevestigd in

Azië, Australië, Europa en het Midden-Oosten.

-- 200 miljoen MOV Tokens zijn gereserveerd voor strategische partners,

waaronder een technologie-provider en een leverancier van financiële

diensten, die de MOV Tokens zullen gebruiken bij procedures van inning

en vorderingen bij entertainment-bedrijven uit de hele wereld.

-- De overige 100 miljoen MOV Tokens zijn gereserveerd voor transacties met

consumenten om betalingen te kunnen verrichten voor producten als

filmkaartjes, multimedia content en exclusieve rewards.

MovieCoin is tevens van plan apart een verkoop te houden van MovieCoin Smart Fund ("MSF") Security Tokens aan geaccrediteerde investeerders in 2019, ingevolge Regulation D van de U.S. Securities Act en het Canadese National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions.



Over MovieCoin



MovieCoin is een volgende-generatie financië technologieleverancier die is gericht op het gebruik van blockchaintechnologie, digitale activa en ingebouwde applicaties om het meest toonaangevende entertainment betalings- en transactieplatform te worden voor bedrijven en consumenten en de standaard valuta voor de financleiering van speelfilms, televisie en andere media.



Het Bedrijf heeft als activiteiten onder meer financiering en productie, dienstleverantie aan bedrijven en consumenten en de ontwikkeling van technologie en licentieverlening op het gebied van entertainment. MovieCoin's content financiering en productiebedrijven bieden programmatisch eigendom van activa op het gebied van gefilmd entertainment aan financiële investeerders die geïnstitutionaliseerd toegang willen hebben tot eersteklas content, terwijl een digitaal activa-platform bedrijven voorziet van innovatieve oplossingen om hun bedrijfsvoering te stroomlijnen en fans van entertainment unieke en leukere manieren te bieden om deel te worden van de filmervaring.



Contactpersoon voor Media:

Aidan O'Connor

Prosek Partners namens MovieCoin

+1 (646) 402-6642

aoconnor@prosek.com [mailto:aoconnor@prosek.com]



Toekomstgerichte Mededelingen



Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen zoals gedefinieerd in de U.S. Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd) en de U.S. Securities Exchange Act van 1934 (zoals gewijzigd), en op de toekomst gerichte informatie zoals gedefinieerd in Canadese effectenwetgeving. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten, die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan MovieCoin verwacht of voorziet dat deze zullen of kunnen plaatsvinden, waaronder bijvoorbeeld het bedrag, de omvang, het tijdstip en de beëindiging van de voorverkoop of enige ander aanbod dan wel uitgave van Moviecoin Utility Tokens or MovieCoin Smart Fund Security Tokens, enige bonussen of bonus rente en andere zaken zijn op de toekomst gerichte mededelingen en informatie. De materiële factoren en aannames waar de toekomstgerichte mededelingen en informatie die zijn opgenomen in dit persbericht op zijn gebaseerd, bevatten de volgende algemene voorwaarden bij onze overeenkomsten met opdrachtnemers, business plans van MovieCoin, het verwachte tijdstip en de verwachte beëindiging van aanbiedingen, verkoop en voorverkoop; de verwachte ontwikkeling van de technologie en de effectiviteit en het succes van BANKEX die zijn business plans uitvoert en verplichtingen aan MovieCoin nakomt, blijvende aanvaarding en ontwikkeling van wet- en regelgeving met betrekking tot blockchain technologie en digitale activa die bedrijven ondersteunen en geen wijziging in wetgeving die materiële invloed heeft op onze bedrijfsvoering en enige verkoop, voorverkoop of aanbod van tokens. Wanneer gebruikt in dit persbericht zijn de woorden "optimistisch", "potentieel", "wijzen op", "verwachten", "van plan zijn", "is van plan", "hoopt", "is van mening", "kan", "zal", "als", "voorzien" en soortgelijke uitdrukkingen bedoeld om een toekomstgerichte mededeling of informatie aan te duiden. Deze mededelingen bergen bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die mogelijkerwijs de feitelijke resultaten, prestatie of verwezenlijking door MovieCoin aanzienlijk doen verschillen van alle toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijking die door dergelijke uitdrukkingen worden uitgesproken dan wel geïmpliceerd. Hoewel MovieCoin belangrijke factoren kan aanwijzen die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van die zoals omschreven in de toekomstgerichte mededelingen en informatie, kunnen er ook andere factoren zijn die de resultaten doen afwijken van wat wordt voorzien, geschat of bedoeld. MovieCoin aanvaardt geen verplichting om actuelere toekomstgerichte mededelingen of informatie openbaar te maken; hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.



Web site: http://movie.io/