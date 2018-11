Ajinomoto Bio-Pharma Services introduceert AJICAP bioconjugatie-technologie voor productie van ADC's

SAN DIEGO, 29 november 2018 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), een toonaangevende leverancier van biofarmaceutische contractontwikkeling en productiedienstverlening, presenteerde afgelopen maand bij de World ADC Summit in San Diego informatie over een propriëtaire, locatiegerichte bioconjugatie-technologie, AJICAP(TM). Met de AJICAP-technologie kunnen ontwikkelaars van therapeutische ADC's (Antibody Drug Conjugates) zowel de locatie van lading-conjugatie naar een antilichaam als de precieze hoeveelheid verbonden lading bepalen. Conventionele ADC's die momenteel commercieel beschikbaar zijn, worden geproduceerd als heterogene mengsel met een stochastische distributie van ladingen op de antilichaammoleculen. Het beheersen van de verhouding van medicijn tot antilichaam (Drug-to-Antibody Ratio - DAR) bij de ontwikkeling van de volgende generatie ADC's zal naar verwachting het therapeutische venster vergroten van deze gerichte biologische middelen, waardoor er een betere algehele klinische werkzaamheid en verminderde toxiciteit ontstaat.



De AJICAP-technologie werd ontwikkeld binnen Ajinomoto's organisatie voor onderzoek & ontwikkeling in Kawasaki, Japan. Aji Bio-Pharma presenteerde gegevens uit intern onderzoek, en uit samenwerkingsverbanden met biofarmaceutische bedrijven. De gepresenteerde gegevens laten zien dat de inzet van de AJICAP-technologie bij de bereiding van ADC's leidt tot een verbetering van het therapeutisch venster door het bereiken van een locatiespecifieke DAR van 2 met eigen antilichamen, vergeleken met stochastische ADC's die een mengsel van DAR-soorten bevatten. De data tonen ook een bredere drug-linker compatibiliteit en reactieve groepscompatibiliteit, waaronder thiol- en azidefunctionaliteiten. Ook heeft het team van Ajinomoto Bio-Pharma laten zien dat de technologie opgeschaald kan worden om gramhoeveelheden ADC's te produceren voor preklinische tests.



Brian Mendelsohn, Ph.D., Director van ADC Process Development and Tech Transfer bij Aji Bio-Pharma, zegt "de AJICAP-technologie maakt gebruik van een propriëtaire affiniteitspeptide, waarmee gecontroleerde conjugatie richting het antilichaam wordt gestuurd in een relatief eenvoudig synthetisch proces. Dit is een techniek die eenvoudig kan worden overgedragen naar het productieproces, omdat het een hoge productiviteit heeft en korte reactietijden voor conjugatie, hetgeen zorgt voor een soepele productie. Wij hebben met model-ADC's en door het gebruik van door de klant geleverde materialen laten zien dat de technologie effectief en schaalbaar is."



Aji Bio-Pharma levert ADC procesontwikkeling, analytische productiediensten en productie van medicijnstoffen en medicinale producten vanuit haar recentelijk gerenoveerde faciliteit in San Diego, CA.



Jason Brady, Ph.D., Sr. Director Business Development, laat weten dat "dit de volgende stap is in de dienstverlening van Ajinomoto Bio-Pharma richting onze klanten. Het AJICAP-platform dat is ontwikkeld door onze collega's van Ajinomoto in Japan geeft onze klanten toegang tot locatiespecifieke conjugatietechnologie die kan worden gekoppeld aan onze procesontwikkeling en productiedienstverlening in San Diego, CA. Wij kijken ernaar uit de technologie te introduceren bij onze klanten die geïnteresseerd zijn in ADC's en andere productie waarvoor bioconjugatie nodig is."



Tatsuya Okuzumi, Ph.D., Associate General Manager van R&D Planning bij Ajinomoto laat weten dat "het aantonen van de haalbaarheid van de eerste-generatie AJICAP-technologie succesvol is geweest. Wij werken nu aan de verbetering van het platform om de omvang van de capaciteiten te vergroten, inclusief aanvullende conjugatie-locaties op het antilichaam. Wij kijken ernaar uit meer nieuws te kunnen brengen bij toekomstige bijeenkomsten."



Over Ajinomoto Bio-Pharma Services Ajinomoto Bio-Pharma Services is een volledig geïntegreerd contractontwikkelings- en productiebedrijf met locaties in België, de Verenigde Staten, Japan en India, waar volledige ontwikkeling, cGMP-productie en aseptische fill-finish dienstverlening wordt geleverd voor kleine- en grote-molecuul API's en intermediairen. Ajinomoto Bio-Pharma Services biedt een breed spectrum aan innovatieve platformen en capaciteiten voor preklinische en pilot programma's op commercieel formaat, waaronder: Corynex(®) eiwitexpressie-technologie, oligonucleotide synthese, antibody drug conjugations (ADC), hoge-potentie API's (HPAPI), biokatalyse, continue stroomproductie en meer. Ajinomoto Bio-Pharma Services zet zich in voor de hoogst mogelijke kwaliteit en dienstverlening om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten. Voor meer informatie: www.AjiBio-Pharma.com [http://www.ajibio-pharma.com/]



Ajinomoto Bio-Pharma Services is in volledig eigendom van Ajinomoto Co., Inc. (TYO: 2802). Ajinomoto Co. werd opgericht in 1909 en is nu actief in 30 landen en regio's. Het is een wereldwijde leider in onderzoek, ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige producten voor de farmaceutische, specialistisch chemische, nutraceutische, sportvoedings-, en gezondheids- en schoonheidsbranches, samen met voedselsmaakgevers en consumentenvoedingsproducten. Ga voor meer informatie naar www.Ajinomoto.com [http://www.ajinomoto.com/].



