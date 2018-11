Confirmation voegt Allied Irish Banks toe aan groeiend wereldwijd netwerk

's Werelds grootste platform auditbevestiging zet strategische groei in heel Europa voort



DUBLIN, 29 november 2018 /PRNewswire/ -- Confirmation is verheugd om aan te mogen kondigen dat Allied Irish Banks (AIB) zich heeft aangesloten bij Confirmations wereldwijde netwerk van responders. Auditors kunnen nu bevestigingsverzoeken elektronisch via Confirmation naar AIB versturen.



Confirmation is het online platform dat door bijna een miljoen auditors, bankiers, advocaten en crediteuren over de hele wereld vertrouwd wordt om snel en veilig gevoelige financiële gegevens te verifiëren.



"Doordat AIB tot ons netwerk is toegetreden zullen auditors in Ierland in staat zijn om meer controle uit te oefenen over het bevestigingsproces, wat resulteert in soepel verlopende opdrachten voor een ieder die bij het proces betrokken is," aldus Chris Schellhorn, CEO van Confirmation. "We zijn enthousiast over dit samenwerkingsverband met AIB, aangezien de vraag naar onze dienstverlening blijft groeien, en AIB een belangrijke rol speelt in ons robuuste Europese bankennetwerk."



Confirmations wereldwijde netwerk bestaat uit meer dan 16.000 auditkantoren en 4.000 reagerende banken en afdelingen.



"Bij AIB staan onze klanten centraal in alles wat we doen. Het samenwerkingsverband met Confirmation stelt AIB in staat om een proces, dat historisch gezien zwaar en tijdrovend was, te vereenvoudigen en te vervangen met een digitaal platform dat in staat om aan de veranderende behoeften van onze klanten te voldoen," aldus Peter Vance, Hoofd Customer Services bij AIB.



"Het Confirmation-platform biedt meetbare waarde voor accountantskantoren, financiële instellingen, en hun wederzijdse klanten," zei Dave Malone, President - International bij Confirmation. "Het overstappen van papier en e-mail naar onze online oplossing zal leiden tot snellere, meer accurate reacties en verbeterde beveiliging van gegevens. We zijn zeer blij dat AIB in dit opzicht een marktleider is"



Met klantenservice- en ondersteuningsteams in heel Europa, blijft Confirmation zich snel in de regio uitbreiden. AIB sluit zich aan bij een groot aantal belangrijke banken in Europa, die Confirmation helpen om waarde aan de klant te leveren, waaronder grote financiële instelling in het VK, Ierland, Frankrijk, Spanje, en in het hele continent. Daarnaast is het bedrijf onlangs begonnen met het hosten van gegevens binnen Europa, in een datacenter buiten Dublin, zodat het kan voldoen aan de verwachtingen van de klant ten aanzien van gegevensprivacy en -beveiliging.



Over Confirmation Confirmation is het digitale platform en wereldwijde netwerk dat door accountantskantoren, banken, advocatenkantoren en kredietbeheerders vertrouwd wordt om snel en veilig financiële gegevens te verifiëren. Confirmation, opgericht in 2000, vond de elektronische bevestiging uit en heeft het auditbevestigingsproces opnieuw vormgeven en gemoderniseerd. Vandaag de dag helpt Confirmation bijna 1 miljoen klanten in 160 landen, en bevestigt het elk jaar meer dan $ 1 biljoen aan financiële gegevens. Ga voor meer informatie naar Confirmation.com [http://www.confirmation.com/]



