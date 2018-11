Staybridge Suites®, de eerste in Nederland

Staybridge Suites® The Hague - Parliament biedt aan gasten een thuis weg van huis op een prestigieuze locatie

DEN HAAG, Nederland, 29 november 2018 /PRNewswire/ -- Interstate Hotels & Resorts en Borealis Hotel Group hebben de eerste Staybridge Suites® geopend in Nederland, Staybridge Suites® The Hague - Parliament [https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/the-hague/hagrl/hoteldetail]. Staybridge Suites® The Hague - Parliament is eigendom van de Borealis Hotel Group en wordt beheerd door Interstate Hotels & Resorts, het leidinggevende, mondiale onafhankelijke bedrijf voor hotelmanagement.





https://mma.prnewswire.com/media/790502/Interstate_Hotels_and_Resorts_Staybridge_Suites_The_Hague.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/790502/Interstate_Hotels_and_Resorts_Staybridge_Suites_The_Hague.jpg]



Het hotel bevindt zich in het hart van Den Haag, tegenover het oudste parlementsgebouw in de wereld dat nog steeds in gebruik is, het Binnenhof, en naast de prachtige Hofvijver en het beroemde Mauritshuis Museum. Dus op de perfecte locatie om foto's te nemen van de historische skyline van Den Haag.



Bart van de Kamp, algemeen directeur en oprichter van de Borealis Hotel Group zei, "Wij zijn verheugd om de eerste Staybridge Suites te openen in Nederland en om onze sterke band met Interstate verder uit te bouwen en beheersdiensten van hoge kwaliteit te bieden ten dienste van een productaanbod van hoge kwaliteit. Wij kijken ernaar uit nog meer nieuwe hotels van internationale ketens te openen in Europa als onderdeel van ons bedrijfsplan."



Staybridge Suites The Hague - Parliament ligt op twee minuten lopen van een paar van de populairste bars, winkels en restaurants in de stad, waaronder het ionische warenhuis Bijenkorf. Het Centraal Station van Den Haag ligt op amper 10 minuten lopen van het hotel en is het startpunt van waaruit gasten nabijgelegen culturele plekken en attracties kunnen verkennen, zoals het Vredespaleis, miniatuurpark Madurodam, Rotterdam of de Noordzee op amper vijf kilometer.



Aaron Greenman, uitvoerend vicevoorzitter Acquisitions & Development - EMEA voor Interstate Hotels & Resorts, zei: "De opening van Staybridge Suites is een nieuwe verwezenlijking in de Borealis-Interstate relatie. Wij waarderen en respecteren de visie van Borealis en hun vermogen om zulke uitstekende hotels te ontwerpen, te realiseren en te leveren op elk niveau van de hotelmarkt."



Met zijn ontwerp om te voldoen aan de behoeften van gasten die langer verblijven, zowel zakelijke reizigers als families, biedt Staybridge Suites The Hague - Parliament 101 suites met een modern ontwerp en de gemakken van thuis zoals volledig uitgeruste keukens, comfortabele zitruimtes en flexibele werkplekken.



De unieke layout en het binnenhuisontwerp zijn geïnspireerd door de rijke geschiedenis en omgeving van de stad. Het hotel zelf bestaat uit drie gebouwen, twee waarvan aan de centraal gelegen Lange Vijverberg. De historische invloed op het ontwerp is te zien in het gebruik van lambriseringen, messing afwerking en een traditioneel kleurenpalet van rijk diepblauw en warm oker. De drie gebouwen zijn met elkaar verbonden door een prachtige binnenplaats in Parijse stijl die de sfeer van het hotel helpt bepalen.



Van zodra bezoekers de lichte en mooie hotellobby betreden op de binnenplaats zullen zij zich helemaal op hun gemak voelen in de ontspannende zitruimte. Gasten kunnen gebruikmaken van de gratis wifi van Staybridge Suites The Hague - Parliament, The Pantry waar zij 24 uur per dag essentiële voedselproducten kunnen kopen, gratis ontbijt, een gratis wasserette en een 24/7 fitnessruimte. Bovendien biedt Staybridge Suites aan zijn gasten een midweek 'Social' zodat zij een kans hebben zich te ontspannen met een drankje en een hapje en hun buren te ontmoeten.



