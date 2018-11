MovieCoin kondigt samenwerking aan met Paytomat

Handelaren en Consumenten worden aangemoedigd om transacties te verrichten met MOV op platform van Paytomat



GEORGE TOWN, Kaaimaneilanden, 28 november 2018 /PRNewswire/ -- MovieCoin [https://movie.io/], het financiële technologiebedrijf dat gebruikmaakt van blockchain, slimme contracten en digitale activa om een nieuwe standaardmunteenheid te creëren voor financiering van de entertainmentindustrie, zakelijke transacties en consumentenbetalingen, heeft een partnerschap aangekondigd met Paytomat [https://paytomat.com/], een betaalportaal dat transacties in cryptogeld mogelijk maakt.



https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg ]



De overeenkomst, die van kracht zal worden in het eerste kwartaal van 2019, zal het mogelijk maken voor detailhandelaren en e-commerce bedrijven die zijn geregistreerd op het op blockchain gebaseerde platform van Paytomat om MovieCoin ("MOV") Tokens te accepteren als betaling. Op die manier kunnen zij betalingen in cryptogeld integreren in hun bestaande point-of-sale (POS) of verkooppuntsystemen zonder investeringen te doen in nieuwe hardware of software. Voorts moedigt Paytomat de aanname van cryptogeld aan met een ingebouwd loyaliteitsprogramma om zijn gebruikers te belonen.



"Onze nieuwe samenwerking met Paytomat is een verdere validering van de B2B- en B2C-gebruikssituaties voor Moviecoin Tokens," zei Christopher Woodrow, voorzitter en algemeen directeur van MovieCoin. "De introductie van MOV Tokens op het platform van Paytomat zal handelaren in de entertainmentindustrie helpen om beter gebruik te maken van de voordelen inzake efficiëntie van betalingen met tokens op dezelfde POS-systemen die zij al verschillende jaren gebruiken."



De oplossingen van Paytomat omvatten een multi-valutaportefeuille, een mobiele app voor handelaren, een QR-code met ingebedde identiteitsgegevens voor kleine en zelfstandige handelaren, evenals de eerste plugin ter wereld voor het accepteren van cryptogeld op WordPress. Door te zorgen voor realtime-transparantie in kapitaalstromen en fiscale prestaties helpen de MOV Token-betalingen bedrijven en consumenten om beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen. Tegelijkertijd wordt een oplossing geboden voor de unieke in Hollywood overheersende boekhoudkundige uitdagingen.



"Wij zijn verheugd over dit partnerschap met MovieCoin dat onze missie deelt om dagdagelijkse betalingen te revolutioneren door gebruik te maken van blockchain- en tokenization-technologie," zei Yurii Olentyr, algemeen directeur bij Paytomat. "Door het aannameproces gemakkelijker te maken voor bedrijven en consumenten, zullen werkrelaties zoals deze de echte economie helpen om het potentieel van cryptogeld als een doeltreffender mondiaal betaalsysteem waar te maken."



Momenteel maakt MovieCoin een MOV Token-voorverkoop door, waarbij Ethereum, Bitcoin en BANKEX (BKX) Tokens als betaling worden geaccepteerd. Met een waarde van $0,11 elk worden de MOV Tokens verdeeld vanuit de Kaaimaneilanden. Zij zijn niet te koop in de Verenigde Staten en Canada. Ook is het bedrijf van plan om een apart aanbod te lanceren van MovieCoin Smart Fund ("MSF") Security Tokens voor geaccrediteerde beleggers, in overeenstemming met Regulation D van de Securities Act van de Verenigde Staten en National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions van Canada. Dit zal begin 2019 plaatsvinden.



Over MovieCoin MovieCoin is een volgende generatie financiële technologiebedrijf gericht op het benutten van de blockchain-technologie, digitale activa en propriëtaire toepassingen om het leidende platform te worden op het gebied van verrekeningen en transacties in de entertainmentsector voor ondernemingen en consumenten en de standaardmunteenheid voor de financiering van films, televisie en andere media.



Het bedrijf is actief op het gebied van content financiering en productie, zakelijke en klantendiensten en technologieontwikkeling en -vergunningen. De activiteiten van MovieCoin inzake content financiering en productie bieden programmatische eigendom van de gefilmde entertainmentactiva aan financiële investeerders die op zoek zijn naar een geïnstitutionaliseerde blootstelling aan premium content, terwijl het digitale activaplatform innovatieve oplossingen biedt aan bedrijven om hun activiteiten te rationaliseren en unieke en boeiendere manieren aan entertainmentliefhebbers om deel te nemen aan de filmervaring.



Het bedrijf is in 2017 opgericht door Christopher Woodrow samen met BANKEX en heeft kantoren in Vancouver, British Columbia en Santa Monica, Californië.



Over Paytomat Paytomat is een reeks op EOS gebaseerde blockchain software oplossingen die is gecreëerd om handelaren, consumenten en cryptocore-teams te helpen elkaar te vinden en tractie in het echte leven te creëren voor cryptovaluta als een opkomende methode voor dagdagelijkse betalingen. Paytomat is ontworpen om te zorgen voor een combinatie van betaalinfrastructuur, gebruiksvriendelijke instrumenten en bijkomende stimulansen voor een mondiale expansie via het netwerk van regionale leiders. Meer informatie is te vinden op www.paytomat.com [http://www.paytomat.com/] of neem contact op met media@paytomat.com [mailto:media@paytomat.com].



Contacten met de Media: Aidan O'Connor Prosek Partners namens MovieCoin +1 (646) 402-6642 aoconnor@prosek.com [mailto:aoconnor@prosek.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/687165/MovieCoin_Logo.jpg]