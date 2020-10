YOFC deelt visie voor toekomstige optische industrie op de 'World Optical Fiber and Cable Virtual Conference 2020'

WUHAN, China, 29 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable ("het bedrijf" en "YOFC", 601869.SH, 06869.HK), een wereldleider in de glasvezel- en kabelindustrie, schijnt licht op trends van de wereldwijde glasvezel- en kabelmarkten op de 'CRU World Optical Fiber & Cable 2020 Virtual Conference' die werd bijgewoond door wereldwijde marktleiders.



https://mma.prnewswire.com/media/1322877/YOFC_WOFC2020.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1322877/YOFC_WOFC2020.jpg]



In de toespraak van het centrale thema riep Dr. Zhuang Dan, Executive Director and President van YOFC, internationale bedrijven op om de uitdagingen en kansen van de industrie in het post-pandemie-tijdperk te omarmen om de ontwikkeling van volledig optische netwerken te versnellen. Later in het leiderschapspanel, waarin senior executives van de grote drie van de wereldwijde glasvezel- en kabelindustrie bijeenkwamen, deelde Dr. Zhuang zijn inzichten over hoe de optische communicatie-industrie zou moeten reageren op de pandemie en besprak hij hoe de ontwikkeling van industrie in de komende 5 jaar met leiders van Corning Inc. en Prysmian Group.



"Hoewel de COVID-19-uitbraak een aanzienlijke impact op ons dagelijks leven en op de wereldeconomie heeft, blijft de vraag naar optische vezels en kabels stabiel. De industrie wordt echter nog steeds geconfronteerd met een op handen zijnde herstructurering, aangezien de disbalans tussen vraag en aanbod de prijzen van optische producten heeft doen dalen. In de strijd tegen deze pandemie hebben we een toename gezien van de aanpassing van telecommunicatie, die een cruciale rol speelt bij het verbinden van mensen en bedrijven in het tegengaan van de verspreiding van het virus. Dit heeft geleid tot de drastische toename van het internetgebruik voor werken op afstand, onderwijs en gezondheidszorg, en stelt hoge eisen aan nieuwe, volledig optische netwerken, datacentra en de nieuwe infrastructuren op basis van 5G-technologie en de volgende generatie informatienetwerken", aldus Zhuang Dan.



"In het licht van de uitdagingen en kansen heeft YOFC zijn inspanningen opgevoerd om baanbrekend te zijn in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten voor volledig optische netwerken door zich te concentreren op F5G en 5G. Om een Internet of Things-services op te bouwen die wordt aangedreven door de integratie van vaste en mobiele 5G-netwerken, blijven we nieuwe oplossingen bieden voor industriële partners om hun bedrijfsinnovatie en projectsamenwerking te vergemakkelijken, en streven we ernaar om de industrie te helpen bij het versnellen van de overgang naar -optische netwerken in het post-pandemische tijdperk", voegde hij eraan toe.



Met het doel om volledig optische netwerken tot stand te brengen om de industriële productie, het bedrijfsleven en het dagelijkse leven van mensen digitaal te transformeren, richt YOFC zich op het bouwen van flexibele, intelligente, groene, volledig optische datacenters die toepasbaar zijn voor alle productie- en bedrijfsscenario's. Het bedrijf biedt ook volledige levenscyclusoplossingen om te voldoen aan de eisen van verschillende industrieën voor cloud computing in het 5G-tijdperk.



YOFC zet zich in om de digitale transformatie van het stedelijk spoorvervoer mogelijk te maken door te helpen bij het bouwen van slimme, ondergrondse transportsystemen die door gigabit-internet mogelijk zijn. Om een nieuw tijdperk voor elektronische communicatie-infrastructuren in te luiden, heeft YOFC ondertussen een neuraal systeem gebouwd voor het digitale netwerk dat is toegepast op de UHV-transmissieprojecten in China en een 5G + volledig optisch, industrieel internet gebouwd om intelligente transformatie voor ondernemingen te bevorderen. Bovendien is YOFC verschoven van een fabrikant naar een leverancier van uitgebreide oplossingen die in samenwerking met operators 5G fronthaul-netwerken heeft gebouwd. YOFC lift mee op het momentum en streeft ernaar de volledig optische industrie vooruit te helpen in de post-pandemische wereld.



De jaarlijkse CRU World Optical Fiber and Cable Conference is opgericht als het belangrijkste evenement voor senior executives uit de wereldwijde toeleveringsketen voor optische vezels en communicatiekabels. De CRU Group, de organisator van het evenement, is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van business intelligence dat marktanalyses aanbiedt voor de optische industrie. De rapporten van de CRU Group staan hoog aangeschreven binnen de wereldwijde telecommunicatie-industrie en bieden belangrijke gegevens en analyses voor de upstream- en downstream-leveranciers in de toeleveringsketens.



In samenwerking met CRU bracht YOFC deze wereldwijde conferentie voor het eerst naar Azië door in China in 2015 de 'Asia-Pacific Optical Fiber and Cable Conference' te houden. In 2016 en 2017 werd de 'World Optical Fibre and Cable Conference' officieel geïntroduceerd in China en Azië door een gezamenlijke inspanning van YOFC en CRU en werd later omgevormd tot een van de meest invloedrijke communicatieplatforms in de wereldwijde optische industrie.



In de volgende twee jaar bleef YOFC een belangrijke rol spelen bij het upgraden van de 'World Optical Fiber and Cable Conference' in samenwerking met Corning Inc. en Prysmian Group. 2021 zal de vierde samenwerking tussen YOFC en CRU markeren, waarmee CRU het leiderschap door YOFC in de wereldwijde glasvezel- en kabelindustrie erkent.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1322877/YOFC_WOFC2020.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1322877/YOFC_WOFC2020.jpg]



CONTACT: CONTACTPERSOON: Mr Xiao Chang, Brand Marketing Director, Tel: +86 27 6556 1001, Mobiel: +86 139 9553 4373, E-mail: xiaochang@yofc.com



Web site: www.yofc.com/