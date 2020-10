Deliverect breidt diensten uit naar nieuwe markten door grote vraag

Technologiebedrijf in maaltijdbezorging kent snelle groei en bereikt de kaap van 10 miljoen verwerkte bestellingen



GENT, België, 29 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Deliverect (www.deliverect.com [http://www.deliverect.com/]), de Europese scale-up die restaurants helpt met het stroomlijnen van bestellingen via externe bezorg- en bestelkanalen, maakte vandaag bekend dat de tien miljoenste bestelling is afgehandeld via zijn platform. Amper dertien maanden geleden zat het technologiebedrijf aan zijn eerste miljoen bestellingen. Dat de kaap van tien miljoen nu al bereikt is, vormt het bewijs dat zowel Deliverect als de online voedingssector op korte tijd enorm snel zijn gegroeid.



Deliverect biedt tegen een vaste maandelijkse vergoeding software die rechtstreeks aan het kassasysteem van restaurants wordt gekoppeld. Zo worden de inkomende online bestellingen op één centrale plaats geautomatiseerd. Een bestelling voor levering of afhaling via een externe dienst zoals Uber Eats, Deliveroo, Takeaway.com,... of een online bestelsysteem zoals Flipdish, Shopify, WooCommerce of Slerp, wordt door de software van Deliverect geregistreerd, verwerkt en rechtstreeks doorgegeven aan de keuken. Het bedrijf ondersteunt momenteel meer dan honderd integraties met bekende kassasystemen en maaltijdbezorgers, en er zitten nog honderden andere in de pijplijn.



Steeds meer restaurants hebben moeite om op een efficiënte manier thuisbezorging aan te bieden doordat ze met meerdere leveringsdiensten samenwerken. Dat maakt het beheer van online verkoopkanalen erg moeilijk. Dankzij Deliverect hoeven restaurantmedewerkers niet meerdere apparaten tegelijk in het oog te houden. Ook handmatig bestellingen in het bestaande systeem invoeren is voorgoed verleden tijd. Hierdoor is de kans op fouten veel kleiner en ligt de werkdruk ook heel wat lager.



Slechts twee jaar na zijn oprichting heeft Deliverect nu meer dan tien miljoen bestellingen van klanten over de hele wereld verwerkt. De software van het bedrijf geeft de bestellingen rechtstreeks door aan het kassasysteem en de keuken van restaurants. De exponentiële groei van het bedrijf werd versneld doordat klanten hun online bestellingen opvoeren en steeds meer verkoopkanalen inzetten. Daarnaast ging Deliverect nieuwe samenwerkingen aan met onder andere grote ketens zoals MAX Burgers, KFC, Unilever en Taco Bell. De tien miljoenste bestelling toont aan dat er veel vraag is naar de oplossing van Deliverect. Daarom waagt het bedrijf nu de sprong naar nieuwe markten, zoals Scandinavië, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten en Mexico. => Lees hier het volledige verhaal [https://news.deliverect.com/113610-deliverect-expands-services-to-new-markets-on-account-of-high-demand] of mail isabelle.hanet@deliverect.com [mailto:isabelle.hanet@deliverect.com] voor het volledig nederlandstalige persbericht.



