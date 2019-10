Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul, Stockholm en Teheran Finalisten voor de 2019 City Award op het Smart City Expo World Congress

BARCELONA, Spanje, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), het toonaangevende internationale evenement over steden en slimme stedelijke oplossingen, georganiseerd door Fira de Barcelona, heeft vandaag de finalisten bekendgemaakt van de World Smart City Awards (WSCA) 2019. In totaal 28 steden en projecten zijn als finalisten geselecteerd in de zeven award-categorieën. De winnaars worden op 20 november bekendgemaakt tijdens een award-uitreiking op het Smart City Expo World Congress.



De 2019 editie van het WSCA is één van de grootsten tot nog toe, met 450 deelnemers uit 59 verschillende landen in de zeven categorieën: City Award, Innovatief idee, Digitale Transformatie, Stedelijke ontwikkeling, Mobiliteit, Bestuur en financiën, en Inclusieve en delende steden. Deze awards belonen sinds 2011 baanbrekende projecten, ideeën en strategieën die wereldwijd duurzame stadsontwikkeling promoten.



De finalisten voor de City Award zijn Bristol (Verenigd Koninkrijk) voor het Connecting Bristol-project; Curitiba (Brazilië) voor het Case Vale do Pinhão Innovatie-ecosysteem-programma; Montevideo (Uruguay) voor het Montevideo Smart City met gelijkheid, inclusie en ecologische duurzaamheid-project; Seoul (Zuid-Korea) voor het Data Driven Smart City-initiatief; Stockholm (Zweden) voor het GrowSmarter: steden transformeren voor een slim en duurzaam Europa-project; en Teheran (Iran) voor het Smart Tehran Programma.



De finalisten van de overige categorieën zijn als volgt:



Digitale transformatie





-- FC Barcelona - Barcelona (Spanje)

-- Volksregering van Yingtan - Yingtan (China)

-- Korea Land & Woningcorporatie - Jinju-si (Zuid-Korea)

Mobiliteit





-- Taipei Smart City Projectmanagementbureau - Taipei City (Taiwan)

-- Staatskabeltransportbedrijf Mi Teleférico - La Paz (Bolivia)

-- Axilion Smart Mobility - Tel Aviv (Israël)

Stedelijke omgeving





-- Qucit - Bègles (Frankrijk)

-- PlataformaVerde - Sao Paulo (Brazilië)

-- Hexagon - Madison (VS)

Inclusieve en delende steden





-- Regering van Buenos Aires - Buenos Aires (Argentinië)

-- Gemeentehuis van Belo Horizonte - Belo Horizonte (Brazilië)

-- SocialBoost- Kiev (Oekraïne)

Bestuur en financiën





-- City of Los Angeles - Bureau Informatietechnologie - Los Angeles (VS)

-- Boost.ai - Sandnes (Noorwegen)

-- Huzhou Gemeentelijke Administratie Ontwikkeling Big Data - Huzhou

(China)

Innovatief idee





-- Soros Foundation Kirgizië - Bishkek (Kirgizië)

-- Meraki Design Studio - Vadodara (India)

-- DHL - Bonn (Duitsland)

-- Autoriteit voor wegen en vervoer, Dubai - Verenigde Arabische Emiraten

-- Makati City - Makati (Filipijnen)

-- South Africa State Information Technology Agency SOC LTD - Pretoria

(Zuid-Afrika)

-- FCC Environment - Barcelona (Spanje)

Bekijk de World Smart City Awards-pagina [http://www.smartcityexpo.com/en/awards-2019] voor meer informatie over alle 28 kandidaten.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1018382/Smart_City_Expo_World_Congress.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1018382/Smart_City_Expo_World_Congress.jpg]



CONTACT: Folc Lecha, +34-93-233-3555, flecha@firabarcelona.com