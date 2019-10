Een Buchbinder-veiling met meer dan 1000 voertuigen en een gratis Kerstprogramma voor autodealers en wagenparkbeheerders

Verblijf, eten en hotelshuttleservice gratis / Tevens online bieden mogelijk / Geen premie, geen verkoop onder voorwaarden, soms geen minimumprijs / Voertuigen die rechtstreeks vanuit de Buchbinder-vloot worden verkocht zonder tussenkomst van derden



NEUNBURG VORM WALD, Duitsland, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Buchbinder Auktion, een dochteronderneming van de Buchbinder Group, organiseert van 4 t/m 6 december 2019 opnieuw een veiling van 1000 voertuigen onder dealers en wagenparkbeheerders in Neunburg vorm Wald. Alle voertuigen komen rechtstreeks uit het wagenpark van Buchbinder en omvatten verschillende prijsklassen van auto's, luxevoertuigen, voertuigen die betrokken zijn geweest bij ongevallen en bedrijfsvoertuigen. De veiling vindt plaats op locatie, inclusief een ondersteunend programma voor Kerstmis, maar ook online. Bezoekers ontvangen gratis eten en verblijf, evenals een gratis VIP-pendeldienst naar hun hotel. Ook voor het ondersteunende programma worden geen kosten in rekening gebracht.



Buchbinder heeft unieke veilingvoorwaarden: er is geen veilingpremie, geen voorwaardelijke verkoop en er vindt geen heronderhandeling plaats, omdat verkoopbeslissingen onmiddellijk op de veiling worden genomen. Bovendien geldt er voor de voertuigen op de derde dag geen minimumprijs. Geïnteresseerden kunnen zowel ter plekke als via gedetailleerde online statusrapporten een indruk krijgen van de voertuigen.



Met meer dan 1000 aangeboden voertuigen gedurende drie dagen, per dag soms met meer dan honderd bieders op locatie en enkele honderd online, zijn de veilingen van Buchbinder binnen de Europese automobielsector waarschijnlijk het grootste evenement in zijn soort. Naast de veilingen, die sinds 2015 worden gehouden, is er ook altijd een ondersteunend programma en een avondprogramma. De locatie voor de veilingen vormt het 330.000 vierkante meter grote logistieke centrum van de Buchbinder Group in Neunburg vorm Wald.



Buchbinder Auktion maakt deel uit van de in 1957 opgerichte Buchbinder Group en is derhalve tevens onderdeel van de Europcar Mobility Group. Het hoofdkantoor van Buchbinder is gevestigd in in Regensburg in Duitsland en het bedrijf heeft ook vestigingen in Duisburg en in Neunburg vorm Wald. De groep heeft 165 verhuurlocaties in Duitsland, Oostenrijk, Noord-Italië, Hongarije en Slovakije. Buchbinder Auktion veilt een aantal keer per jaar een selectie van zijn verhuurvloot. www.buchbinder-auktion.de [http://www.buchbinder-auktion.de/]



