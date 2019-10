Emerald Kalama Chemical opent deuren van nieuw Europees centraal kantoor in Rotterdam

ROTTERDAM, Nederland, 29 oktober, 2019 /PRNewswire/ -- Emerald Kalama Chemical, een bedrijfsgroep van Emerald Performance Materials, vierde de opening van een nieuw kantoor in Rotterdam dat zal dienen als centrale hub voor Europese activiteiten. Naast andere functies, zal het kantoor ook plaats geven aan het groeiende team van Emerald voor orderafhandeling en technische dienstverlening, gericht op het bedienen van klanten wereldwijd voor producten die vervaardigd zijn in Emeralds Europese vestigingen.



"Naarmate we bleven groeien als wereldwijde organisatie, realiseerden wij ons dat er een behoefte bestond voor een gecentraliseerde EMEA-hub die zal zorgen voor afstemming met ons wereldwijde hoofdkantoor in Vancouver. Ons nieuw Europese centrale kantoor zal ons helpen om de continuïteit en de uitstekende service voor onze klanten te waarborgen, en het zal evenals ruimte bieden voor de verdere groei van ons team," aldus Ed Gotch, Chief Executive Officer.



Emerald heeft, met zijn productiefaciliteit in Rotterdam Botlek, reeds een groot belang in de regio Rotterdam. Als gevolg hiervan zal het nieuwe kantoor in Rotterdam een strategische locatie bieden dat ook nuttig zal zijn voor een van Emeralds belangrijke Europese productieactiviteiten.



De Rotterdam Botlek-vestiging is een van de grootste en meest efficiënte voorzieningen in zijn soort, en Emerald heeft de afgelopen tien jaar op de vestiging een aantal capaciteits- en productlijnuitbreidingen doorgevoerd. Emerald heeft ook een Europese vestiging in Widnes, VK, waar Emerald recentelijk uitbreidingen heeft doorgevoerd om de productie te verhogen en nieuwe chemische samenstellingen toe te voegen. De nieuwe ECO zal de klanten bedienen van producten die in deze twee vestigingen vervaardigd zijn.



Emerald Kalama Chemical is de wereldleider in benzoaatchemie en een vertrouwde en betrouwbare leverancier van speciale materialen, gericht op smaak- en geuringrediënten, ftalaat-vrije weekmakers, antimicrobiële stoffen en synthesetussenproducten. Emerald bedient klanten wereldwijd vanuit faciliteiten in de VS en Europa. De Emerald-activiteiten in Rotterdam Botlek en Widnes beschikken beiden over certificeringen voor ISO 9001:2015 voor kwaliteit, ISO 14001:2015 voor milieubeheer en ISO 45001 voor operationele gezondheid en veiligheid.



Ga voor meer informatie over Emerald(®) of zijn producten, die wereldwijd beschikbaar zijn, naar www.emeraldkalama.com. U kunt ook contact opnemen met Emerald Kalama Chemical via kalama@emeraldmaterials.com, in Europa op +31.88.888.0500, of in de V.S. op +1.360.954.7100.



CONTACT: Eileen Petridis, Falls Communications, +1-216-696-0229.



