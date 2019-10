Bentley Systems maakt winnaars bekend van de onderscheidingen voor 2019 in het kader van Year in Infrastructure

EXTON, Pennsylvania, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Bentley Systems, Incorporated, de toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide software en digitale twin cloud-diensten voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, heeft de winnaars aangekondigd van de onderscheidingen in het kader van Year in Infrastructure 2019. Het jaarlijkse prijzenprogramma is een eerbetoon aan het buitengewone werk van gebruikers van Bentley die het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur over de hele wereld bevorderen.



Twaalf onafhankelijke jurypanels van branche-experts selecteerden de 54 finalisten uit 571 nominaties die werden ingediend door meer dan 440 gebruikersorganisaties in meer dan 60 landen.



Bentley Systems erkende 18 winnaars voor onderscheidingen in het kader van Year in Infrastructure en negen winnaars van bijzondere onderscheidingen, tijdens een ceremonie en gala op 24 oktober bij de afsluiting van de Year in Infrastructure 2019-conferentie in Singapore.



Winnaars Year in Infrastructure 2019 van bijzondere onderscheidingen:



Stedelijke planning bevorderen door middel van digitale twins Afdeling Civiele techniek en ontwikkeling, SAR-regering Hongkong en AECOM The Town Plaza Urban Design Study for the Establishment of the Kwu Tung North, New Development Area Hong Kong, Special Administrative Region



Industriële duurzaamheid bevorderen via digitale twins MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd. Henan Jiyuan Iron & Steel, 80MW Hoge temperatuur ultrahoge druk Gasstroomopwekking Project voor energiebesparende renovatie Jiyuan, provincie Henan, China



Digitale stedenprijs voor uitgebreide digitale twins op de weg Shenzhen Highway Engineering Consultant Co., Ltd. Yangang East Interchange Project Shenzhen, Provincie Guangdong, China



Digitale stedenprijs voor watergerelateerde digitale twins Águas do Porto, EM H2PORTO Technologisch platform voor het geïntegreerde beheer van de stedelijke watercyclus van Porto Porto, Porto, Portugal



De veerkracht van de infrastructuur verbeteren via digitale twins Italferr S.p.A. Het nieuwe Polcevera-viaduct Genua, Ligurië, Italië



Bevorderen van de bouwindustrialisering via digitale twins Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd. Slimme en digitale toepassing in Heilongjiang Construction Industry Modernization Demonstration Park Harbin City, Provincie Heilongjiang, China



Bevordering van de economische infrastructuur door digitale twins CCCC Water Transportation Consultants Co. Ltd. (WTC) SAPT Automatisch containerwerf- en woonproject in Pakistan Karachi, Sindh, Pakistan



Digitale workflows bevorderen via digitale twins Mott MacDonald / Systra Designers in samenwerking met Balfour Beatty / Vinci Joint Venture Hoge snelheid twee sectoren N1 en N2 Hoofdwerken Civiel contract Birmingham, Country North Sectors, Verenigd Koninkrijk



Bentley Institute, onderscheiding voor de bevordering van kennisontwikkeling Alison Watson, chief executive en oprichter, Class of Your Own



De winnaars van de onderscheidingen voor 2019 van Year in Infrastructure 2019 voor digitale bevordering van de infrastructuur zijn:



4D-bouw Mortenson, Clark - a Joint Venture Chase Center and Warriors kantoor-en winkelcomplex voor gemengd gebruik San Francisco, Californië, Verenigde Staten



Bruggen PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ontwerp en bouw van project Harbour Road 2 North Jakarta, Jakarta, Indonesië



Gebouwen en campussen Voyants Solutions Gedetailleerde ontwerp-, aanbestedings- en projectbeheerservices voor de oprichting van 12 IT/Hi-Tech-parken in Bangladesh Bangladesh



Communicatie en nutsbedrijven POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd. Technologietoepassing in Miluo Western 220kV-substationproject Miluo City, Provincie Hunan, China



Digitale steden Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Changjiang Ecological Environmental Protection Group Co. Toepassing van digitalisering in het Jiujiang Smart Water Management Platform Jiujiang, Jiangxi, China



Geotechnische engineering ARUP Singapore Pte Ltd. Tanjong Pagar gemengd complex Singapore



Productie Hatch Zwavelzuurfabriek in de DRC Katanga, Democratische Republiek Congo



Mijnbouw en Offshoretechniek Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. China Three Gorges New Energy Dalian Zhuanghe III (300MW) Offshore Windparkproject Dalian, Liaoning, China



Stroomopwekking Hunan Hydro & Power Design Institute Hanjiang Yakou Verzendhub engineering project Yicheng, Hubei, China



Projectlevering South Carolina Department of Transportation (SCDOT) Naadloos delen en integreren van informatie op meerdere platforms met behulp van ProjectWise Columbia, South Carolina, Verenigde Staten



Spoorwegen en verkeer Italferr S.p.A AV/AC in Zuid-Italië, Traject Napoli-Bari Napoli-Bari, Campania-Puglia, Italië



Realiteitsmodellering MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn Bhd Drone-surveillance voor BIM en GIS Data-opslag- Malaysian Metro Megaproject Kuala Lumpur, Maleisië



Prestaties van weg- en spooractiva Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd Pan Borneo Highway Sarawak, Maleisië



Wegen en snelwegen Foth Infrastructure & Environment, LLC Foth transformeert, verbindt en revitaliseert Cedar Falls, Iowa Corridor Cedar Falls, Iowa, Verenigde Staten



Structurele engineering WSP WSP levert geoptimaliseerd ontwerp voor complexe kelderverdieping onder toonaangevende Admiralty Arch Londen, Verenigd Koninkrijk



Prestaties nutsbedrijven en industriële activa EPCOR Utilities Implementeren van risicogebaseerd activabeheer voor stroomverdeling Edmonton, Alberta, Canada



Water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties Jacobs Engineering Group en Singapore's National Water Agency, PUB Tuas Waterwinningsinstallatie Singapore



Water-, afvalwater- en regenwaternetwerken Balfour Beatty, Morgan Sindall, BAM Nuttall Joint Venture Thames Tideway Tunnel Londen, Verenigd Koninkrijk



Gedetailleerde beschrijvingen van alle genomineerde projecten staan in de gedrukte en digitale versies van Bentley's 2019 Infrastructure Yearbook, dat begin 2020 zal worden gepubliceerd. Ga voor voorgaande jaargangen van deze publicatie naar Bentleys Infrastructure Yearbooks [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2623306-1&h=730587158&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D308171876%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Finfrastructure-yearbook%26a%3DInfrastructure%2BYearbooks&a=Infrastructure+Yearbooks].



Afbeelding en onderschrift: Winnaars Bentley Systems onderscheidingen in het kader van het Year in Infrastructure 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2623306-1&h=4292939876&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D1037746992%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FYII2019_Awards_winners_1920x1080_hr%26a%3DWinners%2Bof%2BBentley%2BSystems%2BYear%2Bin%2BInfrastructure%2B2019%2BAwards&a=Winnaars+Bentley+Systems+onderscheidingen+in+het+kader+van+het+Year+in+Infrastructure+2019]. Foto van Graham Carlow



Over het congres- en onderscheidingsprogramma Year in Infrastructure [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2623306-1&h=583357094&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D702333822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyii.bentley.com%252Fen%26a%3DAbout%2Bthe%2BYear%2Bin%2BInfrastructure%2BConference%2Band%25C2%25A0Awards%25C2%25A0Program&a=Over+het+congres-+en+onderscheidingsprogramma+Year+in+Infrastructure+]



Over Bentley Systems [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2623306-1&h=1770071122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D2252044411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fabout-us%26a%3DAbout%2BBentley%2BSystems&a=Over+Bentley+Systems]



Bentley, het logo van Bentley logo, AssetWise, MicroStation, ProjectWise, en SYNCHRO zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van haar directe of indirecte volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.



Volg ons op Twitter: @BentleySystems [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2623306-1&h=4027098478&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D1250514246%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FBentleySystems%26a%3D%2540BentleySystems&a=%40BentleySystems]



CONTACT: Jennifer Maguire, +1 610 458 2695, jennifer.maguire@bentley.com



Web site: http://www.bentley.com/