Grab taxiservice nu beschikbaar in heel Zuidoost-Azië via de Booking.com-app

AMSTERDAM, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Vandaag lanceert Booking.com, een van de grootste digitale reisplatforms ter wereld, een on-demand taxiservice in samenwerking met Grab. Hiermee krijgen gebruikers van de Booking.com-app toegang tot de grootste chauffeursdienst in 8 landen in Zuidoost-Azië. Het bedrijf zet daarmee zijn eerste stap op het gebied van taxiservices. Internationale reizigers in Cambodja, Indonesië, Maleisië, Myanmar, de Filippijnen, Singapore, Thailand en Vietnam kunnen vanaf nu via de vertrouwde app diensten van lokale chauffeurs bestellen. Vaak zorgen problemen rondom lokale taal en valuta ervoor dat reizigers minder graag een lokale vervoersaanbieder gebruiken. Deze nieuwe samenwerking neemt deze zorgen weg.



"Onze missie is eenvoudig en tegelijkertijd ambitieus: het voor iedereen gemakkelijker maken om de wereld te beleven", zegt Bryan Batista, Chief Executive Officer van de vervoerstak van Booking.com. "Net zoals bij Grab vinden wij het geweldig dat we grenzen aan het verleggen zijn. We bundelen onze unieke krachten om samen meerwaarde te creëren en reizigers echte, tastbare voordelen te bieden."



"De kernmissie van Grab is vanaf het allereerste begin dat we het voor iedereen veiliger, gemakkelijker en betaalbaarder willen maken om zich in Zuidoost-Azië van A naar B te verplaatsen", zegt Mark Porter, Chief Technology Officer bij de afdeling Transport, Mobility and Core Technology van Grab. "Booking.com is een geweldige partner en we kijken errnaar uit om onze samenwerking verder uit te breiden en samen nóg betere reiservaringen te creëren door middel van technologie."



