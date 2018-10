RET kiest Conduent Transportation-betaalsysteem voor de stad Rotterdam

LONDEN, October 29, 2018 /PRNewswire/ --



De plaatsing van 1700 slimme kaartjesautomaten wordt vooral gezien als een verbetering



van het openbaar vervoer



Voor de implementatie van een nieuw geautomatiseerd betaalsysteem in de stad Rotterdam werd Conduent Transportation, dochteronderneming van Conduent Incorporated [http://www.conduent.com/#_ga=2.89954843.125261042.1530868611-1497599607.1529586873 ] samen met ICT-dienstverlener Sigmax [https://www.sigmax.nl ] uitgekozen door RET N.V. [https://www.ret.nl ], zelf een van de grootste regionale openbaar-vervoersbedrijven in Nederland.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774531/Conduent.jpg )



De overeenkomst behelst de plaatsing van 1700 Conduent VPE 430 smart-card-kaartjesautomaten op alle RET-trams en -bussen, uitgerust met speciale Sigmax-software. Met deze nieuwe kaartjesautomaten breidt de RET het aanbod aan betaalmogelijkheden uit; naast de Nederlandse OV-chipkaart, dè betaalkaart voor het openbaar vervoer, zullen passagiers tevens contactloze bankpasjes en smartphones met barcode of near-field communicatie (NFC) gaan gebruiken.



"Deze nieuwe generatie betaaltechnologie betekent een verbetering van onze infrastructuur", aldus Jolanda van Barneveld, manager OV-chipkaart bij de RET, "waardoor we onze klanten over de hele stad Rotterdam een betere, naadloze ervaring kunnen aanbieden."



Ongeacht in welke vorm het kaartje wordt aangeboden - papier, chipkaart of digitaal - de Conduent VPE 430 voert de validatie op precies dezelfde innovatieve manier uit - namelijk door een simpele check-in-/check-out-handeling.



"Naarmate klanten meer en meer verbonden raken, hebben vervoerders de mogelijkheid om hun aanbod aan tariefkortingen te verbeteren", aldus Mick Slattery, directeur van Conduent Transportation. "Met de Conductor VPE 430-automaat kunnen exploitanten in het openbaar vervoer, zoals de RET, hun klanten een hele reeks nieuwe manieren van kaartjescontrole aanbieden."



Met een uiterst stevig kleurenscherm voldoet de nieuwe, robuuste automaat aan het niveau van betrouwbaarheid dat is vereist in een massadoorvoeromgeving.



"De samenwerking tussen Conduent en Sigmax houdt in dat we de klanten van de RET een gebruiksvriendelijkere vorm van openbaar vervoer kunnen aanbieden", zegt Leo van den Ende, directeur van, Sigmax.



De plaatsing van de nieuwe Conduent-automaten begint in het voorjaar van 2019.



Conduent Transportation is een toonaangevende leverancier van diensten m.b.t. het openbaar vervoer en mobiliteit [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/transit-apps/#_ga=2.146894207.932897893.1522765152-464620080.1520367146 ] , inclusief elektronische tolheffing [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/electronic-toll-collection/#_ga=2.179916524.932897893.1522765152-464620080.1520367146 ] , parkeerbeheer [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/parking-management-systems/#_ga=2.179916524.932897893.1522765152-464620080.1520367146 ] en geavanceerde transit- [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/public-transportation-management/#_ga=2.179916524.932897893.1522765152-464620080.1520367146 ] en veiligheid [https://www.conduent.com/solution/transportation-solutions/road-safety/#_ga=2.179916524.932897893.1522765152-464620080.1520367146 ] ssystemen - die geautomatiseerde en op analyses gebaseerde en gepersonaliseerde diensten aan overheidsinstanties en aanverwante gebruikers aanbiedt. Het bedrijf ondersteunt passagiers al meer dan 40 jaar en is actief in 27 landen.



Over Conduent Conduent creëert digitale platformen en diensten voor bedrijven en overheden, waarmee dagelijks miljoenen interacties worden beheerd voor zijn gebruikers. Voor de verbetering van iedere interactie maken we vooral gebruik van de kracht van de cloud, maar ook van mobiele en IoT-technologieën, gecombineerd met automatisering, cognitieve en blockchain-technologie. Hiermee worden moderne digitale handelingen aangestuurd die daardoor als efficiënter, zinvoller en bevredigender worden ervaren.



Conduent komt met zijn gedifferentieerde systemen elke dag in aanraking met miljoenen mensen, waaronder tweederde van alle verzekerde patiënten [https://www.conduent.com/healthcare-solutions ] in de VS en bijna negen miljoen mensen die dagelijks door tolsystemen [https://www.conduent.com/industry/transportation-solutions ] worden geregistreerd. Of het nu gaat om digitale betalingen, schadeafhandeling, uitkeringsadministratie, geautomatiseerde tolheffing, klantenservice of een gedistribueerde leeromgeving - Conduent bedient niet alleen over de helft van de Fortune 100-bedrijven, maar bovendien meer dan 500 overheidsinstanties. Meer informatie op http://www.conduent.com [https://www.conduent.com ].



Over Sigmax Sigmax biedt professionals efficiënte software- en ICT-oplossingen. We leveren toekomstbestendige ICT en infrastructuur voor kleine en middelgrote bedrijven en ontwikkelen innovatieve softwareoplossingen voor mobiele apparaten en pc's. Ons uitgebreide klantenbestand m.b.t. software omvat meer dan 150 gemeenten, alle aanbieders van openbaar vervoer in Nederland en talrijke bedrijven in de beveiligingsbranche en buitendienstsectoren.



Software voor digitale handhaving en toezichthoudende taken Sigmax Law Enforcement staat bekend om zijn digitale handhavingssoftware voor lokale overheden en openbaar vervoer. OVPocket (openbaar vervoer op zak) is onze snelle en efficiënte oplossing om kaartjes te controleren en boetes te innen en wordt gebruikt door alle aanbieders van openbaar vervoer in Nederland. Onze nieuwste software-oplossingen zijn gebaseerd op OVPocket en ondersteunen check-in/check-out-procedures plus betaalmethodes voor passagiers op trams en bussen. Meer informatie op http://www.sigmax.nl/en



Twitter [https://twitter.com/home?status=RET%20Selects%20Conduent%20Transportation%20Fare%20Collection%20System%20for%20the%20City%20of%20Rotterdam%3A%20https%3A//bit.ly/2Ppuopb ]



LinkedIn [https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//bit.ly/2Ppuopb&title=RET%20Selects%20Conduent%20Transportation%20Fare%20Collection%20System%20for%20the%20City%20of%20Rotterdam%20%20&summary=&source= ]



Opmerking: indien u graag RSS-nieuwsfeeds wilt ontvangen, ga dan naar http://www.news.conduent.com [https://www.news.conduent.com ]. PVoor open bemerkingen, brancheperspectieven en standpunten, bezoek http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent of http://www.facebook.com/Conduent.



Conduent is een handelsmerk van Conduent Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.



CONTACT: Contactpersonen voor de media: Robert Corbishley, Conduent, +44-(0)7703-516569, robert.corbishley@conduent.com; Evert Veldhuizen, Sigmax, +31-534803100, e.veldhuizen@sigmax.nl; Contactpersoon voor investeerders: Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, alan.katz@conduent.com