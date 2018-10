Rufus Pollock, Andrew Keen, Victor Pineda en Muhammad Yunus, Keynote-sprekers tijdens de Smart City Expo

BARCELONA, Spanje, October 29, 2018 /PRNewswire/ --



Smart City Expo World Congress [http://www.smartcityexpo.com/en/home ] (SCEWC), het toonaangevende internationale evenement voor steden, zal in 2018 haar achtste editie hosten, met als thema Steden om in te leven. Van 13 - 15 november zullen meer dan 400 sprekers en denkers uit vakgebieden variërend van technologie en slim bestuur tot het delen van economie en mobiliteit in de Fira de Barcelona's Gran Via samenkomen. Onder de topsprekers voor de 2018 editie bevinden zich Rufus Pollock, econoom en oprichter van Open Knowledge International; Andrew Keen, econoom en auteur van How to fix the Future en Cult of the Amateur; Víctor Pineda, deskundige in sociale ontwikkeling en pleitbezorger voor de rechten van gehandicapten; en Muhammad Yunus , de sociale ondernemer, bankier en econoom van Bangladesh, en winnaar van de 2006 Nobelprijs voor de Vrede.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )



(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/713858/Smart_City_Expo_World_Congress__Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775104/Keynote_Speakers.jpg )



Het thema van deze editie richt zich op het benadrukken van het ultieme en gemeenschappelijk doel om de leefbaarheid van steden te verbeteren. En de keynote-sprekers voor de 2018 SCEWC illustreren dit doel. De eerste keynote-spreker is de Britse econoom Rufus Pollock, oprichter van Open Knowledge International en een erkende wereldwijde expert op het gebied van open data en open kennis. Hij heeft met meerdere overheden en instellingen samengewerkt, zoals bijvoorbeeld de Wereldbank en de VN.



Andrew Keen zal ook deelnemen aan de SCEWC. Keen is een ondernemer en auteur, en wordt beschouwd als een van 's werelds meest bekende hedendaagse analisten op het gebied van digitale handel en cultuur. In 2015 werd hij door GQ magazine vermeld in hun lijst met de "100 Meest verbonden mannen".



De derde keynote zal gehouden worden door Víctor Pineda, voorzitter van World Enabled, een educatieve organisatie zonder winstoogmerk die de rechten en waardigheid van mensen met een handicap promoot en die werkt aan het bouwen van Cities for All [Steden voor iedereen]. Pineda is een professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley, en heeft nauw samengewerkt met steden en instellingen zoals de Wereldbank, Verenigde Naties, UNESCO en UNICEF.



De laatst keynote-spreker is Muhammad Yunus, winnaar van de 2006 Nobelprijs voor de Vrede. De professor, alom bekend als de bankier van de armen, richtte in 1983 de Grameen Bank in Bangladesh op, ondersteund door de overtuiging dat het verkrijgen van krediet een fundamenteel mensenrecht is. Yunus, vermeld als nummer 2 op de lijst met de 'Top 100 Wereldwijde denkers in 2008', opgesteld door het Foreign Policy tijdschrift, dient ook in de raad van bestuur van de United Nations Foundation.



Bij de volgende editie van SCEWC verwacht men meer dan 700 steden van over de hele wereld, 700 exposanten en meer dan 400 sprekers en 20.000 deelnemers uit 120 landen.



