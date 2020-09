Cellebrite kondigt de lancering aan van de Digital Intelligence Readiness Navigator

Met Online tool kunnen wetshandhavings- en inlichtingendiensten meten hoe effectief hun digitale onderzoeken worden uitgevoerd



TYSONS CORNER, Virginia, 29 september 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2927242-1&h=1111022709&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2927242-1%26h%3D1436584911%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite] , de wereldleider in Digital Intelligence (DI) -oplossingen, kondigde vandaag de lancering aan van zijn DI Readiness Navigator, een eerste, alomvattende tool in de branche waarmee wetshandhavings- en inlichtingendiensten inzicht krijgen in hun vermogen om efficiënter te worden en hun technologie, mensen en processen effectiever in hun onderzoeksprocedures te kunnen inzetten. De DI Readiness Navigator biedt DFIR, cyberbeveiligingsprofessionals en meer een korte vragenlijst en produceert vervolgens een op maat gemaakt DI Readiness Matrix-rapport waarmee bureaus inzicht krijgen in hun kansen om toegang te krijgen tot grote hoeveelheden digitaal bewijsmateriaal en dat beter te beheren en te analyseren. Het rapport zal organisaties helpen bij het identificeren van belangrijke kansen voor technologie en organisatorische transformatie met behulp van digitale intelligentie.



https://mma.prnewswire.com/media/1280441/Cellebrite.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1280441/Cellebrite.jpg]



"Cellebrite-oplossingen voor wetshandhaving zijn geëvolueerd van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens en deze te decoderen, om AI en analyse op te nemen, de mogelijkheid om Digital Intelligence-tools te optimaliseren en de ketting van digitaal bewijsmateriaal te beschermen", aldus Mark Gambill, CMO van Cellebrite. "We zijn verheugd deze unieke hulpbron aan te bieden om wetshandhavers te helpen de groeiende uitdaging te overwinnen die digitale gegevens tijdens een onderzoek met zich meebrengt."



De Digital Intelligence Readiness Navigator wordt online [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2927242-1&h=4109908604&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2927242-1%26h%3D3544962390%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fdi-ready%252F%26a%3Donline&a=online] aangeboden aan bureaus van elke omvang. De tool helpt bureaus bij het moderniseren en creëren van standaardwerkprocedures voor het gebruik van digitale gegevens bij onderzoeken door de behoeften van ratingbureaus in acht hoofdcategorieën:





-- toegang tot digitaal bewijsmateriaal

-- beheer van de digitale gegevenswerklast

-- digitale bewijsoperaties en 'chain of custody'

-- mogelijkheid om veilig gegevens te delen en samen te werken

-- mogelijkheid om tijdig inzichten uit digitaal bewijsmateriaal te

gebruiken

-- competentie en knowhow van het vermogen van het team om met digitale

gegevens om te gaan

-- professionele ontwikkelplannen om gelijke tred te houden met

technologische veranderingen

-- mogelijkheid om de effectiviteit van procedures te meten en voortdurende

optimalisaties te stimuleren

Volgens de jaarlijkse Cellebrite Global Industry Benchmark- enquête [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2927242-1&h=3098521217&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2927242-1%26h%3D2161913323%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Finsights%252Findustry-report%252F%26a%3Dsurvey&a=enqu%C3%AAte] had in totaal 97% van de misdrijven in 2020 betrekking op mobiele telefoons, 53% op computers en 50% op cloudgegevens. Bovendien beoordelen de meeste onderzoekers de gegevens nog steeds handmatig; bijna 20% leest en markeert extractierapporten met een markeerstift.



Alison Brooks, IDC Research Vice President, wereldwijde leider op het gebied van openbare veiligheid, legt uit: "De stortvloed aan digitale gegevens en de COVID-19-pandemie hebben de noodzaak voor wetshandhavingsinstanties versneld om hun werkprocedures voor openbare veiligheid radicaal te herzien. Het hebben van een Digital Intelligence-strategie bereidt hen voor op het aangaan van deze uitdagingen, ongeacht de fase van digitale volwassenheid. Dit helpt hen op hun beurt om te profiteren van opkomende trends, zoals het gebruik van AI als krachtvermenigvuldiger, het vaststellen van best practices voor digitaal vertrouwen en acceptabel gebruik van technologie, en het gebruik van eerstehulpverleners als sensoren."



Gambill vervolgde: "De DI Readiness Navigator en Matrix zijn de hoekstenen van het vormen van een DI-strategie en zijn cruciaal voor het cultiveren ervan. Door middel van vertrouwde partnerschappen met onze klanten kijken we ernaar uit hen te helpen tijdens deze belangrijke transitiefase."



Kijk voor meer informatie over de DI Readiness Navigator en Matrix op https://www.cellebrite.com/en/di-ready/# [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2927242-1&h=3698936030&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2927242-1%26h%3D2356205542%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fdi-ready%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fdi-ready%252F%2523&a=https%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2Fen%2Fdi-ready%2F%23]



Over Cellebrite



Cellebrite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2927242-1&h=2840181614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2927242-1%26h%3D3128382773%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2866408-1%2526h%253D2918654573%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.cellebrite.com%25252Fen%25252Fhome%25252F%2526a%253DCellebrite%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite] is de wereldleider op het gebied van Digital Intelligence-oplossingen voor wetshandhavings-, overheids- en bedrijfsorganisaties. Cellebrite levert een uitgebreide reeks innovatieve softwareoplossingen, analytische tools en training die ontworpen zijn om digitale onderzoeken te versnellen en de groeiende complexiteit van het omgaan met criminaliteit en veiligheidsuitdagingen in het digitale tijdperk aan te pakken. Cellebrite wordt vertrouwd door duizenden toonaangevende agentschappen en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt bij het vervullen van de gezamenlijke missie om een veiligere wereld te creëren. Kijk voor meer informatie op www.cellebrite.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2927242-1&h=3934125596&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2927242-1%26h%3D1383056183%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2866408-1%2526h%253D3943761306%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.cellebrite.com%25252F%2526a%253Dwww.cellebrite.com%26a%3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com] of volg ons op Twitter @Cellebrite_UFED.



Contact:

Olga Shmuklyer

Fusion PR

Mobiel: (917) 715-0329

Cellebrite@FusionPR.com [mailto:Cellebrite@FusionPR.com]



Adam Jaffe, VP of Global Communications, Cellebrite

Mobiel: +1 609 502 6889

Adam.Jaffe@cellebrite.com [mailto:Adam.Jaffe@cellebrite.com]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1280441/Cellebrite.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2927242-1&h=2374890622&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2927242-1%26h%3D3201067203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1280441%252FCellebrite.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1280441%252FCellebrite.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1280441%2FCellebrite.jpg]



Web site: http://www.cellebrite.com/