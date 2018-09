REVOLVE deponeert registratieverklaring voor een geplande beursgang

CERRITOS, Californië, 29 september 2018 /PRNewswire/ -- Advance Holdings, LLC (te worden hernoemd tot Revolve Group, Inc., "REVOLVE") kondigde vandaag aan dat het een registratieverklaring op Formulier S-1 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, met betrekking tot een voorgestelde beursgang van gewone aandelen. Het aantal aandelen dat zal worden aangeboden en de prijs voor het voorgestelde aanbod is nog niet bepaald. REVOLVE is van plan om zijn gewone aandelen op de NYSE te vermelden onder het tickersymbool "RVLV."



Morgan Stanley & Co. LLC, en Credit Suisse Securities (USA) LLC zullen gezamenlijk de bookrunning-managers voor het aanbod zijn. BofA Merrill Lynch zal tevens optreden als mede-bookrunning-manager voor dit aanbod. Barclays Capital Inc. en Jefferies LLC zullen optreden als bookrunning-managers voor dit aanbod en Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. en William Blair & Company, L.L.C. zullen optreden als co-managers voor dit aanbod.



Het aanbod zal uitsluitend worden gedaan door middel van een prospectus. Een kopie van de voorlopige prospectus met betrekking tot dit aanbod zal, indien beschikbaar, verkrijgbaar zijn bij: Morgan Stanley & Co LLC, ter attentie van: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, of telefonisch op 1-866-718-1649. Of via Credit Suisse Securities (USA) LLC, ter attentie van: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, of telefonisch op 1-800-221-1037, of per e-mail via newyork.prospectus@credit-suisse.com [mailto:newyork.prospectus@credit-suisse.com].



Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, maar is nog niet van kracht. Deze effecten mogen niet worden verkocht, noch mag er een aanbod tot koop geaccepteerd worden voorafgaande aan het tijdstip waarop de registratieverklaring van kracht is.



Dit persbericht vormt geen voorstel voor verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om te kopen, noch zal er een verkoop van effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waar een dergelijk(e) aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaand aan de registratie of kwalificatie. overeenkomstig de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.



Contact investeerders: Investor Relations 1-562-282-4990 IR@revolve.com [mailto:IR@revolve.com]



Contact media: Kendall Sargeant Kendall.Sargeant@revolve.com [mailto:kendall.sargeant@revolve.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg]