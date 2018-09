UnionPay introduceert dienst voor QR-code betalingen in Eurazië na forse stijging van kaartuitgifte

TBILISI, Georgië, 29 september, 2018 /PRNewswire/ -- UnionPay International ondertekende op 27 september jl. overeenkomsten met vier vooraanstaande instanties uit Georgië, Oezbekistan, Kazachstan en Rusland. Om de partijen hun gelukwensen over te brengen, waren Dhr. Ji Yanchi, de Chinese ambassadeur in Georgië, en Dhr. Archil Mestvirishvili, vicepresident van de Centrale bank van Georgië, bij de ondertekening aanwezig. Daarnaast woonden Dhr. Cai Jianbo, CEO van UnionPay International, evenals de directeuren van voornoemde instanties de ondertekeningsceremonie bij.



In het kader van de overeenkomsten zal de Basisbank in Georgië UnionPay Diamond-kaarten uitgeven en de première verzorgen van de introductie in het land van de dienst van UnionPay voor QR-code betalingen. De ATF Bank zal in de komende 3 jaar 200.000 UnionPay-kaarten uitgeven in Kazachstan, de UnionPay-dienst voor QR-code betalingen lokaal introduceren, en een lokaal e-wallet product ontwikkelen volgens de door UnionPay gebruikte technische normen. De Ipak Yuli Bank gaat in drie jaar tijd 500.000 kaarten uitgeven met daarop de logo's van UnionPay en Oezbekistan (UZ), waardoor het gebruik van nationale Oezbeekse kaarten wordt uitgebreid naar het wereldwijde netwerk van UnionPay. De Rosselkhozbank zal gezamenlijk met UnionPay International een marketingcampagne starten om de Russen te stimuleren een UnionPay-kaart aan te schaffen.



Cai Jianbo meldde dat door de voortdurende stijging van de acceptatiegraad, UnionPay in toenemende mate kan voldoen aan de vraag die het gevolg is van personeelsuitwisselingen tussen China en de regio daaromheen. Op basis van deze acceptatie binnen het netwerk, versnelt UnionPay zowel de lokale uitgifte van UnionPay-kaarten, alsook het uitrollen van innovatieve producten met de bedoeling de betalingsbeleving van lokale klanten te verbeteren en het upgraden van de betalingssector in de regio te ondersteunen. Daarnaast is UnionPay bereid om, in een streven een betere dienstverlening aan lokale partners en klanten te kunnen bieden, een hefboomeffect toe te voegen aan de voordelen die de firma geniet op het gebied van betalingstechnologie, producten, normen en netwerk. Dit komt er in detail op neer dat UnionPay: 1) de samenwerking gaat stimuleren op het gebied van netwerken en het ontwikkelen van standaards ten behoeve van een uitgebreide betalingscapaciteit, 2) grensoverschrijdende samenwerking voor wat betreft acceptatie, uitgifte en mobiel betalingsverkeer gaat promoten t.b.v. interconnectie voor betalingen, 3) samenwerking zal promoten ten behoeve van een dienstverlening voor afwikkeling, gegevensanalyse en risicobeheer.



De acceptatiegraad van UnionPay in Centraal-Azië ligt momenteel op 70% en zal, naar verwachting, in de komende drie jaar oplopen tot 90%. Daarnaast zal de acceptatiegraad van UnionPay in Rusland dit jaar 100% bereiken. Vanwege de acceptatie-omgeving, waaraan UnionPay voortdurend verbeteringen aanbrengt, werd door 6 landen in Centraal-Azië UnionPay-kaarten uitgegeven, en in Rusland werd door ruim 10 banken meer dan 1,5 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven. In sommige landen vindt ruim 90% van alle transacties met een lokaal uitgegeven UnionPay-kaart lokaal plaats. Dit toont aan dat lokale klanten de UnionPay-kaart in toenemende mate als een nieuwe betalingsmethode beschouwen. Daarnaast is Rusland, met ruim 1 miljoen terminals die de UnionPay mobiele QuickPass accepteren, uitgegroeid tot een heuse 'demonstratiemarkt' voor de contactloze betalingsmethode van UnionPay. Lokale klanten zullen binnenkort ook kunnen profiteren van het betaalgemak van de mobiele QuickPass van UnionPay.



De acceptatiegraad van UnionPay heeft in Georgië de grens van 80% overschreden en de schaal waarop de kaart wordt uitgegeven neemt voortdurend in omvang toe. Ji Yanchi meldde dat de uitwisseling tussen China en Georgië op economisch en commercieel vlak steeds nauwer wordt. En omdat de uitgebreide samenwerking van UnionPay International met lokale financiële instellingen de interconnectie op het gebied van betalingsverkeer tussen de beide landen ten goede komt, wordt een nauwe samenwerking verder gestimuleerd.



Archil Mestvirishvili zei hierover, dat Georgische ondernemingen, handelaren en inwoners behoefte hebben aan gebruiksvriendelijke betaaldiensten. UnionPay is dan ook welkom om de financiële innovatie in het land een boost te geven en mobielere betalingsmethodes te introduceren.



Sinds de introductie van het 'Belt and Road Initiative', nu vijf jaar geleden, is UnionPay International intensiever en uitgebreider gaan samenwerken met de betrokken landen en regio's. Vanaf augustus dit jaar is UnionPay in ruim 60 'Belt and Road'-landen en -regio's beschikbaar; ruim 5,7 miljoen handelaren maken gebruik van de dienst en er werden ruim 680.000 betaalterminals geïnstalleerd. In de regio werden ruim 35 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven, wat 20 keer meer is dan het aantal kaarten dat vóór de introductie van 'Belt and Road' in omloop was. Daarnaast ondersteunt UnionPay International 12 landen en regio's in het kader van voornoemd initiatief bij het realiseren van lokale switchnetwerken.



