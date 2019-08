Live Buchbinder Auktion voor autodealers en wagenparkbeheerders: ruim 1000 voertuigen in drie dagen met gratis 'Oktoberfest'-kaderprogramma

Logies, maaltijden en hotelshuttleservice gratis / Biedingen kunnen ook online worden gedaan / Zonder opgeld, zonder voorbehoud, deels geen minimumprijs / Voertuigen zonder tussenhandel direct uit de Buchbinder-vloot



NEUNBURG VORM WALD en REGENSBURG, Duitsland, 29 augustus 2019 /PRNewswire/-- Buchbinder Auktion, een divisie van de Buchbinder-groep, veilt van 25 t/m 27 september 2019 weer ruim 1000 wagens uit de Buchbinder-vloot in het logistieke centrum van Buchbinder in Neunburg vorm Wald aan autodealers en wagenparkbeheerders. Aangeboden worden allerlei personenauto's, van premiumvoertuigen tot ongevalsvoertuigen, en bedrijfsvoertuigen. Aankoop is zowel ter plaatse als online mogelijk.



Met gratis maaltijden en logies, een gratis pendeldienst vanuit het hotel en een entertainment- en avondprogramma. Dit keer wordt het Oktoberfest gevierd met Beierse specialiteiten en live muziek. Alle bieders - zowel on-site als online - profiteren van exclusieve veilingcondities: Geen veilingprovisie, er wordt zonder voorbehoud en zonder onderhandelingen achteraf verkocht, omdat de verkoop direct bij gunning tot stand komt, en op de Still-for-Sale-veiling op de derde dag worden alle voertuigen zonder minimumprijs aangeboden. Bovendien kunnen alle geveilde voertuigen ter plaatse worden geïnspecteerd.



De live Buchbinder-veilingen vinden sinds 2015 plaats. Meerdere keren per jaar komen talrijke autodealers uit heel Europa samen in het meer dan 330.000 vierkante meter grote logistieke centrum van Buchbinder in Neunburg vorm Wald. Elke keer bieden ook honderden online deelnemers via internet mee. Met meer dan 1.000 auto's en een groot aantal on-site en online bieders, horen de Buchbinder-veilingen waarschijnlijk tot de grootste evenementen in hun soort binnen de automobielscene in Europa.



Buchbinder Auktion is onderdeel van de in 1957 opgerichte Buchbinder-groep en dus van de Europcar Mobility Group. Het hoofdkantoor van Buchbinder is in Regensburg gevestigd, filialen bevinden zich in Duisburg en Neunburg vorm Wald. De groep heeft 165 verhuurstations in Duitsland, Oostenrijk, Noord-Italië, Hongarije en Slowakije. Buchbinder Auktion veilt meerdere keren per jaar geselecteerde retouren van de verhuurvloot. www.buchbinder-auktion.de [http://www.buchbinder-auktion.de/]



