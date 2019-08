HEMPCORP Onderweg op CBD Pad naar Succes

RISHIKESH, India, 29 augustus 2019 /PRNewswire/ -- HEMPCORP stelt zich een groene toekomst voor en streeft ernaar om wereldwijd de beste alternatieve organische medicijnen beschikbaar te stellen door cannabinoïden uit hennep en terpeen te gebruiken.



Het bedrijf, gevestigd in Uttarakhand, India, waar de teelt van hennep gelegaliseerd [http://bit.ly/2U0hLkv] is, zal producten van een constante kwaliteit op de markt brengen om voorzieningstekorten wereldwijd op te lossen.



Het bedrijf zal cannabidiol produceren, gewoonlijk bekend als CBD, en ook CBG en andere niet-psychoactieve cannabinoïden voor medische doeleinden.



Prognoses [http://bit.ly/322lq3S] geven aan dat verwacht wordt dat de markt in 2024 ruim voorbij de 900% zal groeien, tot $20 miljard voor de VS alleen. HEMPCORP (https://hempcorp.in [http://bit.ly/2ZmLYzf]) is op zoek naar samenwerking met FMCG leveranciers die over hun eigen productlijnen en een wereldwijd leverancier worden van teelt tot kleinhandelsproducten.



Waarom CBD?



CBD is een element afkomstig van de cannabisplant, dat meer dan 100 cannabinoïden heeft waaronder CBD. Miljoenen dollars zijn uitgegeven aan onderzoek om wetenschappelijk bewijs te vergaren over zijn gezondheidsvoordelen, en er is nu aanzienlijke data beschikbaar met bewezen gunstige invloeden in de behandeling van kanker-gerelateerde symptomen, epilepsie en pijnbestrijding, om er maar een paar te noemen, met, relatief gezien, geen bijeffecten in vergelijking met synthetische medicijnen.



HEMPCORP zal speciaal gebouwde broeikassen gebruiken voor de teelt. Bovendien met gebruik van modulaire groei capsules (MGC), welke een uniek systeem van plantengroeikamers zijn. Een MGC gebruikt LED-lampen (LED) als enige lichtbron, wat uitstekende spectrale kwaliteit levert met hoge lichtintensiteit voor toepassingen in plantenfysiologie. Een gecontroleerde temperatuur maakt het voor dit systeem mogelijk om een breed scala aan plantensoorten te kweken en weefselcultuur gecomplementeerd door kunstmatige intelligentie (AI) voor een ultieme efficiëntie.



Over HEMPCORP [http://bit.ly/30tMlFs]:



HEMPCORP zit in de business van het kweken, bewerken en veredelen van medische cannabinoïden. Zijn managementteam bestaat uit ondernemers en industriespecialisten die ruime ervaring hebben in het oprichten van succesvolle ondernemingen. Er wordt verwacht dat binnen een jaar de productie volledig operationeel zal zijn en aan de bestellingen wereldwijd voldaan kan worden.



Contact: Gaurang Satija info@hempcorp.in [mailto:info@hempcorp.in] Website: https://hempcorp.in [http://bit.ly/2ZmLYzf] Bedrijfsfilm: https://youtu.be/mA4Ea0B-WOg [http://bit.ly/30tMlFs] LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/hempcorp [http://bit.ly/323AKxf] Media collateral:http://bit.ly/30wGxuJ [http://bit.ly/30wGxuJ]



