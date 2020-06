ElcomSoft-Gecertificeerd: Trainingen en Certificeringsprogramma's in Digital Forensics

LONDEN, 29 juni 2020 /PRNewswire/ -- ElcomSoft Co.Ltd. kondigt partnercertificering en eindgebruikerstrainingen aan op het gebied van forensische informatica en mobile-onderzoek. Dankzij de partnertrainingen en het nieuw aangekondigde certificeringsprogramma van ElcomSoft kunnen regionale partners van het bedrijf toegevoegde waarde creëren voor hun klanten door gelokaliseerde, door ElcomSoft erkende trainingsprogramma's op te zetten.



De nieuwe opleiding is bedoeld voor partners van ElcomSoft die zelf trainingsprogramma's willen opzetten voor hun eindgebruikers. ElcomSoft zal de vereiste softwarelicenties en materialen leveren om de partners te helpen hun didactische vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij anderen leren om te gaan met encryptie en wachtwoordbeveiliging, verwerking van digitaal bewijsmateriaal, en het halen van informatie uit mobiele apparaten en clouddiensten. Het Trainer Certificeringsprogramma stelt de partners in staat om onafhankelijk en namens ElcomSoft trainingen te organiseren.



ElcomSoft Trainer Certificeringsprogramma



ElcomSoft biedt een certificeringsprogramma voor hen die zelf trainer willen worden. Er zijn cursussen beschikbaar voor 'ElcomSoft Certified iOS and Cloud Forensics Trainer' en 'ElcomSoft Certified Data Decryption and Password Recovery Trainer' kwalificering. Tijdens deze cursussen doen de trainers kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor het gebruik van ElcomSoft software en ontwikkelen zij de noodzakelijke vaardigheden om die kennis te delen met hun klanten.



Door deel te nemen aan onze training voor trainers en door de status van Certified Trainer te ontvangen van ElcomSoft, zullen partners in staat zijn hun klanten te trainen en te certificeren, waarmee zij waarde toevoegen aan hun bestaande aanbod. ElcomSoft zal de benodigde softwarelicenties en ondersteunende materialen voor de lessen verzorgen, waaronder opdrachten voor studenten en materialen voor de trainers zelf.



Meer informatie over het ElcomSoft Certificeringsprogramma is te vinden op https://www.elcomsoft.com/trainer_certification.html [https://www.elcomsoft.com/trainer_certification.html]



ElcomSoft Trainingsprogramma's voor Eindgebruikers



In de complexe wereld van vandaag betekent een onderzoek méér dan het koppelen van een apparaat aan de computer en het openen van een of meerdere forensische applicaties. Diepgaande kennis van en algeheel inzicht in de juiste forensische werkstroom zijn nodig voor een successvol onderzoek. Wij leren studenten de grondslagen van forensische informatica, waarbij we de gehele forensische werkstroom uiteenzetten om zo het succespercentage te helpen verhogen. Na deelname aan de cursus zullen studenten weten welke acquisitiemogelijkheden beschikbaar zijn, en kunnen zij de grootst mogelijke set bewijsmateriaal verzamelen die onder de gegeven omstandigheden haalbaar is.



Meer over ElcomSoft trainingsprogramma's voor eindgebruikers op https://www.elcomsoft.com/elcomsoft_trainings.html [https://www.elcomsoft.com/elcomsoft_trainings.html]



Over ElcomSoft Co. Ltd.



Opgericht in 1990 is ElcomSoft Co.Ltd. [https://www.elcomsoft.com/] de door de industrie wereldwijd erkende expert op het gebied van forensische informatica en mobile-onderzoek, en levert het materialen, training en adviesdiensten aan wetshandhavers en forensische, financiële en inlichtingendiensten.



Contact:



Olga Koksharova, o.koksharova@elcomsoft.com [mailto:o.koksharova@elcomsoft.com], VS gratis: +1-866-448-2703, VK +44(0)870-831-2983