Banco Safra Kondigt de Lancering van Safrawallet aan

Het platform belooft meer dan een betaling-app te zijn, door tevens een volledige ervaring te leveren om bedragen te betalen en te ontvangen zonder van traditionele manieren afhankelijk te zijn



SÃO PAULO, 29 juni 2019 /PRNewswire/ -- Banco Safra heeft onlangs een digitale portemonnee gelanceerd die het mogelijk maakt om aankopen te doen bij detailhandelaren met gebruik van QR-Code, NFC, en binnenkort met gezichtsherkenning, naast overschrijvingen en afschrijvingen met gebruik van QR-Codes. De SafraWallet app zal dit weekend beschikbaar zijn om te downloaden op de App Storen en Google Play.



Om van deze dienst gebruik te maken, is het niet nodig om klant te zijn bij Banco Safra, het registratieproces is gratis, makkelijk en snel, en vereist geen bewijs van inkomen. In een model die van traditionele manieren verschilt, zullen overschrijvingen, afschrijvingen en betalingen met de SafraWallet vrijgesteld zijn van bankkosten.



Consumenten kunnen de SafraWallet op drie manieren opladen: door geld over te maken vanaf een andere account, door draagbaarheid van het salaris, en registratie van een credit kaart bij welke bank dan ook. Op het moment van de aankoop, kan de klant het saldo van de portemonnee of van één van zijn geregistreerde kredietkaarten gebruiken, zonder de plastic kaart nodig te hebben.



Tijdens de lancering geeft Banco Safra speciale bonussen aan klanten, bijvoorbeeld, zij die hun kaart registreren in de digitale portemonnee, zullen een bonus per geregistreerde kaart ontvangen, en zij die salarisdraagbaarheid hebben zullen een bonus van een vaste som gedurende drie maanden ontvangen, en nog anderen beloningen.



SafraWallet komt op de markt met een serie functionaliteiten en voordelen voor degenen die kopen maar ook voor degenen die verkopen. "De lancering van SafraWallet is een mijlpaal in de geschiedenis van de bank. Het is een nieuwe manier om te betalen en te ontvangen, beschikbaar voor alle Brazilianen die een mobiele, eenvoudig en ongecompliceerd betaalmiddel willen", informeert de Bank mee.



De oplossing is ook in SafraPay geïntegreerd, de overnemer van de bank die een sterke groei heeft meegemaakt, ondersteund door een innoverend machinemodel met autonome registratie, een eigen team, en digitale verkopen. "Banco Safra heeft een offensief plan voor de groei van de digitale portemonnee. Daarvoor zullen wij tijdens de tweede helft van dit jaar een "SuperApp" in SafraWallet integreren waarin meerdere producten en diensten door middel van een open platform zullen worden voorgesteld, waardoor een volledige ervaring aangeboden zal worden.", legt de Bank uit.



In een exclusief door Banco Safra geïntroduceerde innovatie, zullen klanten die papiergeld nodig hebben geldopnames kunnen doen bij meer dan 23000 pinautomaten en ATMs van de bank met gebruik van de QR-Code. En met SafraWallet in hun mobiele telefoon, kunnen zij aankopen doen bij duizenden detailhandelaren en voordelen verkrijgen; betalen en uitgeven van bankafschriften; en bedragen overmaken en ontvangen van en naar hun contacten.



"Wij geloven dat de SafraWallet, omdat het zo eenvoudig te gebruiken is, bij zal dragen aan de toename van de stroom van klanten bij detailhandelaren, een beweging die wij ook stimuleren door middel van geolocatie-technologieën en het toevoegen van diensten en voordelen aan de app."



Wat volgt - De organisatie richt zich op het voeren van een harde competitie met detailbanken op een nieuwe markt, en versterkt zijn positie onder de vier grootste particuliere banken in Brazilië in het segment door middel van zijn digitale platvorm. De strategie van Safra is om de lage kosten van zijn branchenetwerk aan zijn klanten door te geven door producten en diensten met meer competitieve condities aan te bieden, naast het uitbreiden van het aanbod van financiële- en consumentenproducten met een open platform.



