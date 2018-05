Ziften treedt Nederland binnen met Microsoft Azure-Powered Endpoint Security Solution; Partners met Microsoft Windows Defender ATP Reseller InSpa

Ziften treedt Nederland binnen met Microsoft Azure-Powered Endpoint Security Solution; Partners met Microsoft Windows Defender ATP Reseller InSpark



Ziften werkt samen met InSpark en levert een op de cloud-gebaseerde, "single pane of glass" om geavanceerde cyberaanvallen en inbreuken op alle eindpunten te detecteren en erop te reageren



AMSTELVEEN, 29 mei 2018 /PRNewswire/ -- Ziften, een toonaangevende verlener van permanente zichtbaarheid en controle over client-apparaten, servers and cloud VM's, kondigde vandaag zijn toetreding tot de Nederlandse cyberbeveiligingsmarkt aan in samenwerking met InSpark, partner in digitale transformatie, een fullservice technologieverlener die de strategie voor doorlopende beheer- en ondersteuningsdiensten voor het Ziften Zenith-beveiligingsplatform ondersteunt. InSpark wordt de nieuwste partner in het Activate Partner-programma [https://ziften.com/partners/channel-partner-program/] van Ziften en neemt deel via Ziften's Fast Start-programma [https://ziften.com/partners/fast-start-program/] voor de onboarding van de channel partners van Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP).



Dit volgt de eerder aangekondigde strategische samenwerking van Ziften met Microsoft en de integratie van zijn Zenith® eindpuntpuntdetectie en reactie (EDR) platform [https://ziften.com/zenith/] met Windows Defender ATP [https://www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-atp]. De geïntegreerde oplossing biedt de gezamenlijke klanten een cloud-gebaseerd "single pane of glass" voor het detecteren, bekijken, onderzoeken en reageren op geavanceerde cyberaanvallen en inbreuken op Windows-, macOS- en Linux-eindpunten - inclusief fysieke, virtuele en cloud-gebaseerde systemen.



"Ziften is 100% gericht op het leveren van klantwaarde via channel partners", aldus Greg McCreight, SVP Worldwide Channels, Ziften. "Met ons Fast Start-programma bieden we hands-on partnership aan de bestaande Microsoft-channel partners, waarmee we in staat zijn snel problemen van klanten betreffende post-beveiligingsinbreuken op te lossen. InSpark is één van de eerste gezamelijke Ziften en Microsoft-beveiligingspartners in EMEA, wat ons een enorme kans biedt om samen de eindpuntbeveiligingsmarkt in Nederland te verstoren. Door de samenwerking met InSpark, een toonaangevende digitale transformatiepartner en beveiligingsdeskundige van Microsoft, verwachten we snel succes in de markt te realiseren."



"Als Microsoft-partner met de meeste MVP's in Europa, zagen we meteen de waarde van een samenwerking met Ziften om Microsoft Windows Defender ATP uit te breiden met hun Zenith-beveiligingsplatform", aldus Ronny de Jong, Lead Consultant Modern Workplace, InSpark. "Het is een perfecte cyberbeveiliging die geschikt is voor onze klanten die kunnen profiteren van de naadloze integratie tussen Zenith en Windows Defender ATP, waardoor ze end-to-end bescherming en zichtbaarheid ontvangen voor hun Windows- en niet-Windows-systemen. We verwachten onmiddellijk succes met het aanbieden van deze unieke beveiligingsoplossing aan onze klanten samen met het leveren van de nodige volledige life-cycle diensten voor de Ziften-beveiligingsoplossing."



Samen helpen Ziften, InSpark en Microsoft organisaties bij het versnellen van het opsporen van aanvallen en zero-day exploits, ontdekken ze de volledige omvang van een inbreuk, reageren ze snel op aanvallen, voorkomen ze herhaling, en verhogen ze de gehele productiviteit van de beveiligingsoperaties. De geïntegreerde, cloud-aangedreven benadering ondersteunt de meest complexe, multi-endpoint, multi-cloud enterprise-omgevingen, waardoor commerciële en overheidsklanten de mogelijkheid krijgen tot:





-- Het uitbreiden van Windows Defender ATP naar macOS en Linux Systemen:

klanten kunnen eenvoudig waarnemingen van inbreuken, het onderzoek en de

reactie op elk vermogensbestandsdeel, overal - clientapparaten, servers

en cloud-VM's, uitbreiden. Ze krijgen een geïntegreerde "single pane of

glass" die Windows-, macOS- en Linux-systemen ondersteunt.

-- Veilige omgevingen met multi-cloud, Windows en Linux: organisaties

kunnen problemen met de opvolging van de cloud en beveiligingsproblemen

oplossen met zichtbaarheid en controle over alle virtuele

besturingssystemen die worden ingezet in elke cloud-serviceverlener.

-- 6 maanden uitvoeren, Lookback Forensics: klanten kunnen altijd zoeken

naar 6 maanden rijkelijke machine-timeline die

beveiligingsgebeurtenissen van Windows-, MacOS- en Linux-systemen

verenigt - zowel fysiek als virtueel.

Over Ziften:

Ziften biedt altijd inzicht en controle voor elk vermogensbestanddeel, waar dan ook - clientapparaten, servers en cloud-VM's - zowel via het netwerk als op afstand; verbonden of niet. Onze uniforme systemen en beveiligingsoperaties (SysSecOps) -platform stelt IT- en beveiligingsoperatieteams in staat om gebruikerseffectpunten voor eindpuntproblemen snel te herstellen, hun gehele risicoblootstelling te verminderen, de reactie op veiligheidsbedreigingen te versnellen en de productiviteit van activiteiten te verhogen. De veilige architectuur van Ziften zorgt voor een continue streaming-eindpunt toezicht en een historische gegevensverzameling voor grote en middelgrote ondernemingen, overheden en managed security service providers (MSSP). https://ziften.com [https://ziften.com/]



Over InSpark:

InSpark versnelt elke organisatie met digitale transformatie. Met Microsoft-technologie en de inspiratie en juiste strategie om slimme keuzes te maken. Met de beste mensen en de beste oplossingen die er zijn. Innovatie die duurzame resultaten garandeert. Wij zijn Microsoft Gold Partner en Hybrid Cloud Partner van het jaar 2017 genaamd, Digital Transformer of the Year 2017 en meerdere FD Gazelle genoemd. Meer informatie: www.inspark.nl [http://www.inspark.nl/].



