Food tech start-up Deliverect haalt 16.25 miljoen euro binnen voor internationale uitbreiding

GENT, België, 29 april 2020 /PRNewswire/ -- Deliverect, de Belgische start-up die de restaurantsector transformeert met online beheersoftware voor maaltijdbezorging, heeft vandaag aangekondigd dat het 16,25 miljoen euro heeft ontvangen in een tweede financieringsronde, die geleid werd door OMERS Ventures. Ook de bestaande investeerders Newion en Smartfin, net als de oprichters van Deliverect zelf, namen deel aan deze kapitaalronde.



De software van Deliverect koppelt online bestelplatformen zoals Uber Eats, Deliveroo en Takeaway.com/Thuisbezorgd aan het kassasysteem van restaurants, waardoor online bestellingen op één plek kunnen worden beheerd. Dankzij deze automatisering hoeft het zaalpersoneel niet langer verschillende tablets in de gaten te houden, en moeten bestellingen niet langer handmatig overgetypt worden in de kassa. Dit verlaagt de werkdruk van het personeel aanzienlijk en vermindert drastisch de kans op fouten.



Deliverect wordt ook steeds vaker gebruikt door 'virtuele' restaurants, keukens waar enkel gekookt wordt met het oog op thuisbezorging. Voor deze ondernemingen staat goed eten voorop, maar spelen ook efficiëntie en technologie een cruciale rol om merkloyaliteit op te bouwen bij klanten. Nu het aantal virtuele restaurants op de markt toeneemt en ook detailhandels en producenten van consumentengoederen steeds meer beginnen met bezorging, wil Deliverect wereldwijd hét portaal voor online ordering en delivery worden.



De afgelopen maand moesten restaurants over heel Europa de deuren sluiten omwille van overheidsmaatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten vertragen. Om de impact op de sector te beperken, is Deliverect de laatste weken druk bezig geweest om horecabedrijven te helpen op korte tijd over te schakelen naar online delivery en take-away. Het bedrijf ziet ook af van alle installatie- en activeringskosten voor restaurants die zich aansluiten. Verder zijn er nieuwe maandelijkse abonnementen gelanceerd die op elk moment kunnen worden opgezegd. Deliverect laat ook de installatiekosten vallen voor 'Click&Collect', zijn online bestelmodule, en rekent niets aan voor de eerste zes weken van het abonnement.



Deliverect heeft sinds zijn oprichting in 2018 al meer dan 3,5 miljoen bestellingen verwerkt. Het bedrijf, dat een team van 50 medewerkers heeft in verschillende landen, heeft in België en Nederland klanten als Bavet, Salsa Shop, Lucy Chang en Pizzabakkers.



Lees het volledige verhaal over deze financiering, inclusief quotes van Deliverect CEO Zhong Xu en OMERS Ventures Managing Partner Jambu Palaniappan, hier [https://news.deliverect.com/94548-food-tech-start-up-deliverect-raises-1625-million-to-expand-internationally-ed].



