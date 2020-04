IDB Invest verhoogt de COVID-19-respons van $5 miljard naar $7 miljard naarmate de crisis verergert

WASHINGTON, 29 april 2020 /PRNewswire/ -- IDB Invest, lid van de IDB Group, heeft vandaag goedkeuring gekregen van haar raad van bestuur om de COVID-19-respons te verhogen tot $7 miljard aan financiering, waaronder nog eens $500 miljoen aan langetermijninvesteringen en $1,5 miljard aan handelsfinancieringstransacties. Naast de $7 miljard, is IDB Invest van plan om kapitaal van externe investeerders in te zetten.



Gezien de toenemende crisis heeft de raad van bestuur van IDB Invest haar kredietverleningscapaciteit vergroot om nieuwe en bestaande klanten te ondersteunen die op korte termijn financiële of operationele problemen ondervinden als gevolg van de pandemie en de economische neergang. Het doel is om interventies te financieren die tekorten in de gezondheidszorg verlichten, banen te helpen behouden, toeleveringsketens te herstellen en inkomstenbronnen te ondersteunen, met name voor het MKB.



De ondersteuning op lange termijn van IDB Invest zal mogelijk worden gemaakt door liquiditeits- en werkkapitaallijnen voor bedrijven in sectoren zoals toerisme, agrarische industrie, productie en technologie; bank-, niet-bank-, handels- en supply chain-financiering gericht het onderliggende MKB; en infrastructuurprojecten voor een voortdurende ontwikkelingsimpact. IDB Invest is met name gericht op het Caribisch gebied en Centraal-Amerikaanse landen, die waarschijnlijk het hardst door de crisis zullen worden getroffen.



Nu de liquiditeit afneemt, verergerd door kapitaalvlucht vanuit opkomende markten, zal de vraag naar handelsfinanciering voor de kleine en middelgrote importeurs en exporteurs in de regio naar verwachting toenemen. In maart 2020 zag haar Trade Finance Facilitation-programma een volumetoename van 245% in de vraag op jaarbasis. Ter ondersteuning van klanten en het onderliggende MKB, dat vaak profiteert van handelsfinanciering in tijden van kredietschokken, zal IDB Invest haar garantie- en kredietprogramma vergroten met $1,5 miljard naar een totaal van $3 miljard.



Om de grote vraag naar financiering aan te kunnen, geeft IDB Invest prioriteit aan klanten op basis van hun solide kredietbasis; hun ecologische, sociale en financiële duurzaamheid; hun bijdrage aan de duurzameontwikkelingsdoelen van de VN en het demonstratie-effect in lokale economieën.



Over IDB Invest IDB Invest [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2789057-1&h=2679467761&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2789057-1%26h%3D3763967815%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest], lid van de IDB-groep, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor de bevordering van de economische ontwikkeling van haar lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van $12,1 miljard aan vermogensbeheer en 333 klanten in 24 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en advies dat voldoet aan de behoeften van haar klanten.



