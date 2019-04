SAP Concur wijst Jim Lucier, Chief Revenue Officer voor Noord-Amerika en Chief Services Officer, aan als leidinggevende voor de volgende groeifas

BELLEVUE, Washington, 29 april 2019 /PRNewswire/ -- SAP Concur, 's werelds toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor reis-, onkosten- en factuurbeheer, kondigde vandaag de benoeming tot algemeen directeur aan van Jim Lucier.



Jim Lucier, reeds jarenlang medewerker van SAP Concur, zal de hoogste leidinggevende functie op zich nemen en het leveren van de beste ervaringen voor zakenreizigers, reismanagers en financieel leiders over de hele wereld blijven voortzetten. Jim Lucier, SAP Concurs voormalige Chief Revenue Officer voor Noord-Amerika en Chief Services Officer, zal op 1 juli 2019 de functie volledig overnemen, en zal de verdere groei van SAP Concurs oplossingen voor reizen, onkosten en facturen voor klanten wereldwijd blijven stimuleren.



Na 17 jaar bij het bedrijf, heeft Mike Eberhard er eerder dit jaar voor gekozen om met pensioen te gaan. Eberhard heeft sinds oktober 2016, na de overname door SAP, gediend als algemeen directeur van SAP Concur. Tijdens zijn dienstverband heeft Eberhard een cruciale rol gespeeld bij het begeleiden van de organisatie tijdens een van zijn meest significante groei - zowel wereldwijd als met SAP. In de komende drie maanden zal Eberhard zijn functie geleidelijk overdragen aan Jim Lucier. Na 1 juli 2019 zal Eberhard als adviseur voor SAP Concur werkzaam zijn.



"SAP Concur zal zijn agressieve strategie blijven voortzetten zodat bedrijven van elke omvang geholpen kunnen worden om hun uitgaven beter te beheren," aldus Mike Eberhard, algemeen directeur van SAP Concur. "Ik kan me geen betere persoon voorstellen dan Jim om leiding te geven aan SAP Concur tijdens de volgende fase van innovatie en expansie."



Een andere langdurige medewerker van SAP Concur en voormalige GM en SVP, Global SMB, Christal Bemont, is gepromoveerd om leiding te geven aan de wereldwijde verkoop voor de organisatie. Zij zal dienen als Chief Revenue Officer, en tot de leiderschapstransitie in juli, rapporteren aan Mike Eberhard.



Barry Padgett, voormalig algemeen directeur van SAP Ariba en SAP Fieldglass heeft een grotere rol toegewezen gekregen als algemeen directeur van de SAP Intelligent Spend Group, dat bestaat uit SAP Ariba, SAP Fieldglass en SAP Concur. In deze rol zal Barry SAP's werk stimuleren om klanten te voorzien van de mogelijkheid om drie primaire categorieën van leveranciersuitgaven te beheren, waarbij al deze uitgaven voor al deze bronnen en al deze leveranciers op één plaats gecentraliseerd worden. SAP, met zijn Ariba (inkoop), Concur (reis, onkosten en facturering), en Fieldglass (personeelsbeheer) oplossingen, is de enige leverancier die dit niveau van zichtbaarheid en controle kan bieden aan organisaties over de hele wereld.



"Tijdens mijn nauwe samenwerking met Mike, Jim en Christal bij SAP Concur, is duidelijk geworden dat de rijkdom aan kennis, ervaring en passie die zij hebben voor het dienen van onze klanten ongeëvenaard is en dat dit kenmerkend is voor hun algehele leiderschap," aldus Barry Padgett, algemeen directeur van de SAP Intelligent Spend Group. "Ik wil Mike persoonlijk bedanken voor alles wat hij gedaan heeft om SAP Concur voor te bereiden op hun voortdurende wereldwijde succes."



Lucier trad in 2008 toe tot SAP Concur en heeft een reeks leidinggevende functies bekleed, waaronder General Manager voor de Federal Government Business Unit, Chief Services Officer, en toezichthouder voor de Services-, Support- en Customer Experience-teams. Onlangs werden zijn verantwoordelijkheden uitgebreid als gevolg van de benoeming tot Chief Revenue Officer voor Noord-Amerika.



"Klanten ervaren een toenemende druk om hun bedrijfsuitgaven voor alle bronnen en categorieën te optimaliseren, terwijl ze inspelen op de eisen van een snel evoluerende digitale en mondiale economie," aldus Lucier. "Ik ben verheugd over deze mogelijkheid om met Barry, Christal en Mike te kunnen samenwerken om deze urgente uitdagingen van de klant aan te kunnen pakken en ons bedrijf te kunnen laten groeien."



