ZorgSaam Investeert EUR 42 Miljoen in Zeeuws-Vlaanderen Met Hulp Van BNG Bank

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen investeert EUR 42 miljoen in onder meer het ziekenhuis in Terneuzen en verpleeghuis De Stelle in Oostburg. In het ziekenhuis komt onder meer een hypermodern operatiecentrum.



ZorgSaam gebruikt de financiering daarnaast voor een midlife upgrade van het ziekenhuis in Terneuzen. Het 30-jarige gebouw wordt deels gerenoveerd en aangepast aan het toekomstige werken zodat het nog eens tientallen jaren meekan. De financiering wordt behalve voor het ziekenhuis ook gebruikt voor de renovatie van verpleeghuis De Stelle in Oostburg. Binnen de mogelijkheden van het gebouw wordt een ruim en eigentijds woon-, werk- en leefklimaat gecreëerd.



Met de verstrekte lening door BNG Bank, die deels wordt gegarandeerd door het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ), wordt zo een stap voorwaarts gezet in de kwaliteit van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. BNG Bank wordt tevens huisbankier voor ZorgSaam.



ZorgSaam is blij met de samenwerking en het vertrouwen dat BNG Bank en het WFZ hebben in de strategische koers die ZorgSaam heeft uitgezet. BNG Bank is verheugd de huisbankier te worden van ZorgSaam, dat met hun ziekenhuizen in de Ziekenhuis Top 100 van 2018 [https://www.ad.nl/binnenland/dit-zijn-de-beste-ziekenhuizen-van-nederland~a6dd9677 ] tot het nummer 1 streekziekenhuis van Nederland is uitgeroepen.



Over ZorgSaam



ZorgSaam biedt thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en ambulancezorg in heel Zeeuws-Vlaanderen. De ZorgSaam Zorgroep Zeeuws-Vlaanderen wil de gezondheid van de bevolking in de regio verbeteren door een goed, betrouwbaar en houdbaar aanbod van zorgvoorzieningen te organiseren. Bewoners van Zeeuws-Vlaanderen en andere (collega) zorgaanbieders moeten nu en in de toekomst kunnen rekenen op ZorgSaam. Daarom investeert ZorgSaam fors in de Zeeuws-Vlaamse zorg.



Over BNG Bank



BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact.



