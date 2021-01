QTS Nederland voegt Tampnet toe aan zijn groeiende connectiviteitsecosysteem

De toevoeging van Tampnet aan het datacenter van QTS in Eemshaven breidt zijn netwerktoegang met hoge capaciteit en lage latentie uit naar miljoenen consumenten in 12 Europese en Amerikaanse steden



EEMSHAVEN, Nederland, 29 januari 2021 /PRNewswire/ -- QTS Realty Trust [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3049891-1&h=830357075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3049891-1%26h%3D3151622649%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.qtsdatacenters.com%252Fproducts%252Fcloud_services%252Fqts_federal_cloud.aspx%26a%3DQTS%2BRealty%2BTrust&a=QTS+Realty+Trust] , een toonaangevende leverancier van softwaregedefinieerde en grootschalige datacenteroplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat Tampnet, een wereldleider in het leveren van connectiviteit met hoge capaciteit en lage latentie aan offshore-installaties, een hub (verbindingspunt) heeft gevestigd in het netwerkprovider-onafhankelijke datacenter in Eemshaven [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3049891-1&h=1871001119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3049891-1%26h%3D1257840903%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.qtsdatacenters.com%252Fdata-centers%252Fnetherlands-eemshaven%26a%3DQTS%2527%2Bcarrier%2Bneutral%2BEemshaven%2Bdata%2Bcenter&a=het+netwerkprovider-onafhankelijke+datacenter+in+Eemshaven+].



https://mma.prnewswire.com/media/3336/QTS_LOGO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/3336/QTS_LOGO.jpg]



De unieke netwerkroutes van Tampnet lopen door acht landen en verbinden 30 vitale datacentra in 12 Europese en Amerikaanse steden met hogesnelheidsnetwerken in Noord-Europa. De klanten van QTS in Eemshaven hebben nu toegang tot grote stedelijke gebieden in Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland en de Verenigde Staten. Naast de bestaande on-net-netwerkproviders, brengt Tampnet nieuwe on-net-locaties en netwerkflexibiliteit.



"We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij het groeiende connectiviteitsecosysteem van QTS dat Noord-Europa bedient en naar het westen gaat", zegt Cato Lammenes, Managing Director, Tampnet Carrier. "Klanten van QTS Eemshaven hebben nu een directe verbinding met de nieuwe COBRAcable (COpenhagen-BRussels-Amsterdam) onderzeese kabel, evenals de groothandelscapaciteit van Tampnet, diverse glasvezel- en beheerde connectiviteitsoplossingen voor miljoenen consumenten."



"Tampnet is een belangrijke netwerkpartner die de nadruk van QTS ondersteunt op het uitbreiden van enterprise- en hyperscale-connectiviteit in Nederland, Europa en wereldwijd", legt Jan Daan (JD) Luycks uit, Managing Director, QTS. "Tampnet breidt het connectiviteitsecosysteem van QTS Eemshaven verder uit en de opkomst als een belangrijk netwerktoegangspunt dat diverse connectiviteit en toegang biedt tot 's werelds grootste cloudproviders, IP-netwerken, glasvezelroutes door heel Europa, redundante transportpaden en onderzeese kabels."



Naast de locatie Eemshaven bezit en exploiteert QTS een datacenter in Groningen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3049891-1&h=1457448459&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3049891-1%26h%3D373479689%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.qtsdatacenters.com%252Fdata-centers%252Fnetherlands-groningen%26a%3Ddata%2Bcenter%2Bin%2BGroningen&a=datacenter+in+Groningen] dat momenteel een van de meest onderling verbonden datacenters van Noord-Nederland is met meer dan 15 netwerkproviders en internet exchanges ter plaatse, waaronder NL-IX en Eurofiber.



De datacenters van QTS in Groningen en Eemshaven bestrijken ongeveer 14.678 m² verhoogde vloer en 30+ bruto megawatt aan capaciteit binnen de wereldwijde aanwezigheid van QTS. De faciliteiten zijn strategisch gelegen naast meerdere hyperscale datacenters die eigendom zijn van de klant en in de nabijheid van verschillende transatlantische glasvezelkabels, waardoor ze toegang bieden tot meerdere markten binnen Europa en Noord-Amerika.



Over Tampnet



Tampnet werd in 2001 opgericht in Stavanger, Noorwegen en exploiteert 's werelds grootste offshore communicatienetwerk met hoge capaciteit in de Noordzee en de Golf van Mexico, en bedient klanten in de olie- en gas-, windenergie-, maritieme en transportsector met eersteklas telecommunicatie. Het bedrijf heeft meer dan 100 mensen in dienst, met vestigingen in Noorwegen, het VK, Nederland, de VS en Brazilië. Tampnet verbindt offshore-installaties met redundante en betrouwbare terrestrische netwerken met hoge capaciteit en lage latency (hoge snelheid). Tampnet installeert en exploiteert ook offshore 4G LTE-dekkingsnetwerken die roaming en digitale transformatie mogelijk maken op offshore olie- en gasplatforms, offshore windparken en serviceschepen en andere commerciële schepen.



Tampnet International Carrier is het Europese en trans-Atlantische glasvezelnetwerk van Tampnet, dat door acht geselecteerde landen loopt. Bij Tampnet International Carrier draait alles om connectiviteit, capaciteit en snelheid.



Over QTS



QTS Realty Trust, Inc. is een toonaangevende leverancier van datacenteroplossingen met een totaaloppervlak aan datacenters van meer dan 650.000 m² in Noord-Amerika en Europa. Via zijn softwaregedefinieerde technologieplatform is QTS in staat om veilige, compatibele infrastructuuroplossingen, robuuste connectiviteit en eersteklas klantenservice te leveren aan toonaangevende hyperscale technologiebedrijven, ondernemingen en overheidsinstanties. Ga voor meer informatie over QTS naar www.qtsdatacenters.com, bel het gratis nummer 877.QTS.DATA of volg ons op Twitter @DataCenters_QTS.



Perswoordvoerder: Carter B. Cromley (703) 861-7245 carter.cromley@qtsdatacenters.com [mailto:carter.cromley@qtsdatacenters.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3336/QTS_LOGO.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3049891-1&h=1616126833&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3049891-1%26h%3D3114454956%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F3336%252FQTS_LOGO.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F3336%252FQTS_LOGO.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F3336%2FQTS_LOGO.jpg]



Web site: http://www.qtsdatacenters.com/