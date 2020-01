Saoedische projecten in vitale sectoren bevorderen ontwikkeling van Socotra

SOCOTRA, Jemen, 29 januari 2020 /PRNewswire/ -- Het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) voert een reeks vitale projecten uit in de Jemenitische archipel Socotra in verschillende sectoren, waaronder water, energie, gezondheidszorg, vervoer, onderwijs en visserij. Voorts helpt het programma de eilandbewoners tijdens de cyclonen en tropische stormen die Socotra vaak treffen en voor stortregens en overstromingen met funeste gevolgen zorgen. Deze projecten beantwoorden aan de behoeften van de bevolking van dit Jemenitische eiland, hebben een positieve invloed op de diensten in alle sectoren en dragen bij tot een betere levensstandaard en meer werkgelegenheidskansen door middel van de jobs die zij creëren.



Water



Gezien het tekort aan water naar woningen en openbare voorzieningen en de frequente onderbrekingen in de watervoorziening in het gouvernement Socotra heeft het SDRPY aan een aantal projecten voor waterbeheer in de provincie gewerkt. Deze gebeuren in de vorm van maandelijkse leveringen van diesel voor waterpompen; de bouw van waternetwerken, dammen, reservoirs en watertanks en -torens; het boren van waterputten; en benodigdheden voor watertankwagens. Zij hebben bijgedragen aan het aanpakken van de behoefte aan veilig drinkwater, voorzien in water voor vee en landbouwirrigatie en hebben in het algemeen het leven van de bevolking van de archipel verbeterd.



Elektriciteit



Het SDRPY heeft op Socotra speciale projecten voor energiebeheer opgezet die de efficiëntie van de provinciale elektriciteitssector verbeteren. Het programma heeft de werkzaamheden aan de elektriciteitscentrale van 3,75 MW van Hadibu afgerond, die zowel het hoofdgebouw als brandstoftanks omvatten, en het programma heeft de centrale ook voorzien van oliederivaten en noodgeneratoren om stroomuitval te voorkomen. Het SDRPY heeft ook een project betreffende een geïntegreerde elektriciteitscentrale in het district Qulansiyah, gericht op de levering van gebouwen, tanks en generatoren.



Gezondheidszorg



Via het programma heeft het Koninkrijk Saoedi-Arabië de gezondheidszorgsector van het gouvernement Socotra ondersteund met specifieke projecten, waaronder de verbetering van het moeder- en kindzorgcentrum dat dankzij het programma is uitgerust met moderne laboratoriumapparaten en intensieve zorgapparatuur. Het programma heeft aan het ziekenhuis van Socotra bedden, benodigdheden en een volledig uitgeruste ambulance verstrekt en de faciliteit aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Het SDRPY heeft inspanningen geleverd voor het rehabiliteren en herstellen van het gezondheidscentrum in Najd en het gezondheidscentrum in Amdhen door beide te voorzien van medische apparatuur.



Vervoer



Gezien de strategische ligging van het eiland Socotra, heeft de vervoersector steun ontvangen van het SDRPY in de vorm van de ontwikkeling van zijn haven om de capaciteit en efficiëntie te vergroten. Deze bijstand is positief weerspiegeld in de omvang van medische materialen, commerciële vracht en humanitaire hulp die sinds de aanvang van het project door de haven passeren.



Onderwijs



Het SDRPY heeft vier scholen op Socotra opgericht: de school in Serdahen, de school in Qulansiyah, de Moan ibn Jabal-school in Qadhib en de Ali Bin Abi Talib-school in Demahd. Bovendien heeft het programma acht schoolbussen en nieuw gedrukte schoolboeken aan deze scholen verschaft.



Visserij



Ter ondersteuning van de duurzame voedselproductie heeft het programma speciale projecten uitgevoerd in de visserijsector ten behoeve van vissers die getroffen zijn door cyclonen en tropische stormen in de provincie. De steun omvat de levering van 100 nieuwe vissersboten met moderne buitenboordmotoren ter vervanging van de op zee verloren gegane of verwoeste vissersboten.



Noodrespons en redding



Het Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft geen enkele moeite gespaard om Socotra te hulp te komen door herhaaldelijk te reageren op verzoeken om hulp, hoofd- en secundaire wegen onderhevig aan instorting open te houden tijdens de cyclonen die het eiland het hele jaar door treffen en samen te werken met de lokale autoriteiten om de openbare veiligheid te waarborgen. Het SDRPY vergemakkelijkt het verkeer van personen in Socotra tijdens cyclonen en stormen door alle benodigde machines en apparatuur ter beschikking te stellen en programmadeskundigen te mobiliseren. Het SDRPY speelde een belangrijke rol tijdens en na de tropische cyclonen Pawan, Kiyar, Luban en Mekunu.



